Azerbaycan petrol fonundan TCMB’ye 1 milyar Euro

Azerbaycan Devlet Petrol Fonu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda 1 milyar Euro'luk depo hesabı açtı.

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Azerbaycan'ın Sofaz olarak bilinen devlet petrol fonu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na 6 ay vadeli 1 milyar euro tutarındaki mevduatı birkaç taksit halinde yatırdığını duyurdu.

Bu rakam, TCMB’nin brüt rezervine eklenecek. Net rezerv değişmeyecek.

27 OCAK’TA TAMAMLANDI

Sofaz'ın internet sitesinde yayınlanan açıklamada, mevduatın Türkiye'de finansal istikrarın korunmasına yardımcı olmasının hedeflendiği belirtildi.

Taksitler 27 Ocak'ta tamamlandı.

Daha önce Bloomberg HT’ye konuşan kaynaklar Azerbaycan’dan depo hesabı açılacağını belirtmişti.

Azerbaycan Merkez Bankası Başkanı Elman Rüstemov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile kur swapı anlaşması için görüşmeler yürütmediklerini söylemişti.

Rüstemov, “Azeri ve Türk merkez bankaları, ödemelerin ulusal para birimleri ile yapılmasının önünü açacak bir mekanizma üzerinde için çalışıyor; çözülmesi gereken bazı teknik sorunlar var” diye konuşmuştu.

28 MİLYAR DOLARLIK SWAP VAR

TCMB, mevcut durumda yabancı merkez bankaları ile toplamda 28 milyar dolarlık swap anlaşması yaptı.

Çin yuanı, Katar riyali, Güney Kore wonu ve Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi cinsinden yapılan anlaşmalarla TCMB'nin brüt rezervlerinin yüksek tutulması hedeflendi.

TCMB'nin swap hariç net rezervi, 21 Ocak itibarıyla eksi 55 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

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