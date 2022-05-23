BAE, Vodafone’a ortak oldu

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli telekomünikasyon şirketi e&, Vodafone'un yüzde 9,8 hissesini 4,4 milyar dolara satın aldı.

Sozcu.com.tr

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BAE Telekom Firması, halihazırda 20’den fazla ülkede 300 milyondan fazla müşteriye hizmet veren telekomünikasyon devi Vodafone’un hisselerinin yüzde 9,8’i için 4,4 milyar dolarlık anlaşma yaptı. Bu satın almayla BAE’ye ait telekomünikasyon şirketi e&, Vodafone’un en hissedarlarından oldu.

Bloomberg’in hesaplamalarına göre, Emirates Telekomünikasyon Grubu, hisse başına yaklaşık 1,59 dolar teklif ederek yüzde 9,8 payı 4,4 milyar dolar karşılığında satın aldı. Satın alma fiyatı, Vodafone hisselerinin son kapanış fiyatından yüzde 10 daha yüksek oldu.

Eski adı Etisalat olan ve e& ismiyle yeniden markalaşan şirket, uzun vadeli bir yatırımcı olarak kalmak istediğini ve Vodafone’un geri kalanı için bir teklifte bulunmayacağını söyledi.

BAE merkezli teknoloji şirketi, yalnızca küresel çeşitlendirme peşinde olduğunu ve ticari ortaklıklar için fırsatlar geliştirmek istediği belirtti.

DİĞER YATIRIMCILARIN ÖNÜNE GEÇTİ

Bloomberg verilerine göre satın alma sonrası e&’nin Vodafone’daki payı, BlackRock, Vanguard ve HSBC’nin önüne geçti. Vodafone ise yaptığı açıklamada, “e& ile uzun vadeli bir ilişki kurmayı dört gözle bekliyoruz” dedi.

e& CEO’su Hatem Dowidar ise açıklamasında, “Yatırımımız, en güçlü küresel telekom markalarından biriyle birlikte çalışabilmek için eşsiz bir fırsatı temsil ediyor” ifadelerine yer verdi.

BAE YATIRIMLARI BÜYÜYOR

e&, son yıllarda organik büyümeye odaklanarak anlaşma faaliyetlerini hızlandırmıştı. Şirket Suudi Arabistan’da 2,1 milyar dolarlık ek satın alma yapmak istiyor. Ayrıca son dönemde Asya ve Afrika’daki birçok gelişmekte olan pazarda varlık kazandı.

BAE komşusu ve ticari rakibi Suudi Arabistan’a benzer şekilde yatırımlarını yurtdışında büyüyen teknoloji ağırlıklı sektörlere kaydırarak petrol sonrası döneme hazırlanmaya çalışıyor.

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