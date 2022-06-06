Bakan Bilgin’den emeklilikte yaşa takılanlar EYT ve 3600 ek gösterge açıklaması

3600 ek gösterge konusunda açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, "Bugün kamuda çalışan sıfır ek göstergesi olan çalışanlarımız 600 ek puan aldı. Maaşlarda 1300 lira ile 1400 lira arasında bir değişim oldu" dedi. Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusunda ise "O dosya da önümüzde duruyor. Onunla da mesafe kat ettiğimiz zaman, dosyayı da açtığımız zaman yine kamuoyuyla paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, katıldığı canlı yayında 3600 ek gösterge ve emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konularında açıklama yaptı. Bakan Bilgin, şu ifadeleri kullandı:

* “Türkiye'nin çalışanlarını emekçilerini ilgilendiren her konu bizim ilgi alanımıza giriyor. Bunlardan biride ek göstergeydi. Sayın Cumhurbaşkanımız bugün açıkladı. Daha öncede bildiğiniz gibi asgari ücrette devrim niteliğinde bir artış yapmıştık.

* Cumhurbaşkanımız bizden kapsamlı bir düzenleme istedi, biz de bunu yaptık. 5 milyon 300 bin emekliyi kapsayan bir çalışma yaptık. Dolayısıyla sendikaların ve kimsenin beklemediği bir düzenleme yaptık. İnanıyorum ki Türkiye'nin kamu çalışanları bu gece farklı uyuyacak. Diyecek ki ‘devletim beni düşünüyor’.

“MAAŞLARDA 1300 LİRA İLE 1400 LİRA ARASINDA BİR DEĞİŞİM OLDU”

* Bugün kamuda çalışan sıfır ek göstergesi olan çalışanlarımız 600 ek puan aldı. Maaşlarda 1300 lira ile 1400 lira arasında bir değişim oldu.

* Temmuz ayında kapsamlı bir iyileştirme yapacağımızı söyleyeyim. Çalışanlarımızı enflasyonun tahribatına karşı koruyacak bir düzenleme yapacağız.

* Biz Aralık ayında da bir düzenleme yapacağız. Geçen sene yaptığımız gibi kamu çalışanlarımızı yeniden, aynı zamanda toplu sözleşme farkını, enflasyonu ve diğer ek düzenlemeleri de yaparak. Kamu çalışanlarının maaşlarına ve emekli ikramiyelere çok daha farklı yansıyacak.

* Aralık ayında yapılan düzenlemeyle ek göstergelerin maaşlara etkisi katlanarak artacak. 200 bin lira emekli ikramiyesi alanlar 50 bin lira fazla alacak.

* Şunun da müjdesini vereyim, bütün kamu çalışanlarımızın ücretlerinin düzenlenmesi çalışmasını da Sayın Cumhurbaşkanımız uzun vadede bize verdi.

EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR VE SÖZLEŞMELİ PERSONEL

* Bundan sonraki ilk açacağımız dosya üzerinde daha önce çalıştık ama detaylandıracağımız dosya sözleşmeli personel meselesidir.

* Kamuda sözleşmeli personel istihdam ediliyor. Bu konularda kamu ihtiyaç duydukça sözleşmeli personel alınıyor. Biz isteğe bağlı olarak kadro hakkı vereceğiz.

* (Emeklilikte yaşa takılanlar) O dosya da önümüzde duruyor. Onunla da mesafe kat ettiğimiz zaman, dosyayı da açtığımız zaman yine kamuoyuyla paylaşacağız.

* Çalışma hayatıyla ilgili her sosyal mesele benim görevimdir. ‘Aman onu açmayacağız, o dosya kapalı’. Hiç böyle dediğimiz yoktur.

İlginizi Çekebilir 3600 ek gösterge kararının detayları belli oldu! Erdoğan duyurdu