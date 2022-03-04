Bakan Bilgin’den ‘ödemesi yapılmayan ilaçlar’ açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Ödemesi yapılmayan ilaçların ödenmeme gerekçesi bilimsel olarak onaylanmamasıdır" dedi.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, ödemesi yapılmayan ilaçlara ilişkin açıklama yaptı.

Bilgin, “Ödemesi yapılmayan ilaçların ödenmeme gerekçesi bilimsel olarak onaylanmamasıdır” dedi.

Bilgin, devamında şu ifadelere yer verdi:

“Devlet ilacın parasına bakmaz. Özellikle yavruları, kendileri hasta olan vatandaşlarımızın bu konuda daha dikkatli olmalarını, bu tür kampanyalara itibar edilmemesini, kamu otoriteleri tarafından kabul edilmemiş, duygu sömürüsü mahiyetindeki kampanyalara itibar edilmemesi gerektiğini ifade ediyorum.”

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