Abone Ol

Bakan Bilgin’den ‘ödemesi yapılmayan ilaçlar’ açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Ödemesi yapılmayan ilaçların ödenmeme gerekçesi bilimsel olarak onaylanmamasıdır" dedi.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Bakan Bilgin’den ‘ödemesi yapılmayan ilaçlar’ açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, ödemesi yapılmayan ilaçlara ilişkin açıklama yaptı.

Bilgin, “Ödemesi yapılmayan ilaçların ödenmeme gerekçesi bilimsel olarak onaylanmamasıdır” dedi.

Bilgin, devamında şu ifadelere yer verdi:

“Devlet ilacın parasına bakmaz. Özellikle yavruları, kendileri hasta olan vatandaşlarımızın bu konuda daha dikkatli olmalarını, bu tür kampanyalara itibar edilmemesini, kamu otoriteleri tarafından kabul edilmemiş, duygu sömürüsü mahiyetindeki kampanyalara itibar edilmemesi gerektiğini ifade ediyorum.”
JPMorgan'dan korkutan petrol senaryosu İlginizi Çekebilir JPMorgan'dan korkutan petrol senaryosu

Benzin ve motorine bu gece de zam geliyor İlginizi Çekebilir Benzin ve motorine bu gece de zam geliyor

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
ABD benzin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dolar Ekonomi Vedat Bilgin zam