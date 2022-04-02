Bakan Nebati, altın rafinerileri yöneticileriyle görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bugün altın rafinerileri yöneticileri ile bir araya geldiğini belirtti.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bugün altın rafinerileri yöneticileri ile görüştü.

Bakan Nebati, Twitter’dan yaptığı paylaşımda görüşmenin verimli geçtiğini belirtti.

Nebati, konuyla ilgili paylaşımında “Bugün Altın Rafinerileri Yöneticileri ile bir araya gelerek verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Kapsamlı ve bütüncül bir model olarak devreye alınan Altın Tasarruf Ekosistemi ile ilgili çalışmaları detaylıca değerlendirdik” ifadelerini kullandı.

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