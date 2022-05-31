Bakan Nebati enflasyonun sorumluluğunu 80’li yıllara attı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 80'ler ve 90'larda yaşanılan yüksek enflasyonun hafızalarda derin izler bıraktığını söyleyerek "Bu yüzden, son dönemde yaşanan kimi artışlar fiyatlama davranışlarını da orantısız bir şekilde bozuyor" dedi.

Sozcu.com.tr

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yüksek enflasyona ilişkin yeni açıklamalar yaptı.

Anadolu 500 Ödül Töreni’ne video mesaj gönderen Nebati, “Maalesef Türkiye'nin 80'ler ve 90'larda yaşadığı yüksek enflasyon geçmişi belli ki hafızalarda derin izler bırakmış. Bu yüzden, son dönemde yaşanan kimi artışlar beklentileri ve fiyatlama davranışlarını da orantısız bir şekilde bozuyor” dedi.

‘FİYATLARI SUNİ OLARAK ŞİŞİRENLER’ VURGUSU

Enflasyonun öncelikli gündem maddesi olduğunu söyleyen Nebati, fiyat istikrarına büyük önem verdiklerini ileri sürdü.

“Enflasyonla mücadeleye yönelik canla başla çalışıyoruz. Nedensizce artan fiyatlara, stokçuluğa, fırsatçılığa izin vermeyeceğiz” diyen Nebati, “Enflasyonla mücadele timlerimiz sahada, görevlerini yapıyor. Fiyatları suni olarak şişirenlere tolerans göstermeyeceğiz” diye konuştu.

Gerek gıda ve emtia fiyatlarındaki küresel artışların gerekse tedarik zincirindeki aksamaların etkisiyle tüm dünyanın önemli bir enflasyon sorunuyla karşı karşıya kaldığının altını çizen Nebati, “ABD ve Avrupa'da son 40 yılın en yüksek enflasyon oranlarına şahit oluyoruz. Ülkemizde de enflasyon öncelikli gündem maddemizdir” dedi.

‘SEFERBER OLDUK’

“Enflasyon beklentilerinin fiyatlama davranışlarını bozmasına müsaade etmeyeceğiz” diyen Nebati, “Tüm kurumlarımızla, Fiyat İstikrarı ve Finansal İstikrar Komitelerimizle 7/24 seferber olmuş durumdayız. Maalesef Türkiye'nin 80'ler ve 90'larda yaşadığı yüksek enflasyon geçmişi belli ki hafızalarda derin izler bırakmış. Bu yüzden, son dönemde yaşanan kimi artışlar beklentileri ve fiyatlama davranışlarını da orantısız bir şekilde bozuyor” ifadelerine yer verdi.

İŞ DÜNYASINA: METANETİNİZİ KORUYUN

İş insanlarına “Özellikle siz değerli iş insanlarımızın, yüksek enflasyona dair geçmişteki negatif hatıralarından sıyrılarak metanetinizi korumanız son derece önemli” diye seslenen Nebati, enflasyona yönelik konuşmasına şöyle devam etti:

“Böylelikle enflasyon beklentilerinin fiyatlama davranışlarını bozmasına müsaade etmeyerek kronikleşen bir enflasyon sarmalına girmeden, güçlenerek yolumuza devam edebiliriz. Anadolu insanımızın bu basirete, feraset ve özveriye sahip olduğuna inancım tamdır. Bizler de bu süreçte gereken tüm adımları eksiksiz şekilde atmaya devam edeceğiz.”

‘BÜYÜMEDE, İSTİHDAMDA HAMDOLSUN İYİ GİDİYORUZ’

Nebati, “Hepiniz hatırlarsınız, geçmişte kronik hale gelmiş cari açıklardan, bu açıkların finansmanının sıcak parayla yapılmasından ve sermaye akışlarının kesilmesiyle girilen krizlerden ülke olarak çok çektik” dedi.

“Bu sorunları kalıcı şekilde çözmek amacıyla Türkiye Ekonomi Modelini tasarladık” diyen Nebati, şöyle devam etti:

“Bu model, makroekonomik istikrarı, finansal istikrarı ve fiyat istikrarını tesis edecek en sağlıklı çözümdür. Modelimizi uygulamaya yakın zamanda başlamamıza rağmen meyvelerini şimdiden almaya başladık. Sanayimizin GSYH içindeki payı önemli bir artış eğilimine girdi. Büyümede, istihdamda, ihracatta hamdolsun oldukça iyi gidiyoruz.

Modelimizin kazanımlarını tam olarak görmek için elbette zamana ihtiyaç var. Biliyorsunuz yapısal dönüşümler sancılı olur ve vakit alır. Ancak sonrası kazançlı olur, sabrederek çalışanlara bolluk ve bereket olarak döner.”

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