Belediye işçilerinden ek ücret talebi: Geçinemiyoruz!

Türk İş'e bağlı Belediye İş Sendikası üyeleri, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi önünde eylem yaptı. Ek ücret talebinde bulunan belediye işçileri 'Geçinemiyoruz' diye isyan etti.

Kemal ATLAN

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Eskişehir’de belediyelerde işçi olarak çalışan Belediye İş Eskişehir Şubesine bağlı işçiler, belediye binası önünde eylem yaptı.

Yaklaşık 200 işçinin katıldığı eylemde işçiler, insanca yaşamaya yetecek bir ücret istediklerini söyledi.

Belediye İş Eskişehir Şube Başkanı Kemal Azak, ardı ardına gelen zamlardan belediye emekçilerinin de etkilendiğini ifade ederek, belediye çalışanları için ek ücret talebinde bulundu.

‘İNSANCA YAŞAMAK İSTİYORUZ’

Eyleme katılan işçiler, ‘Birleşe birleşe kazanacağız’, ‘Gücümüz birliğimizden gelir’, ‘Güvenli iş, insanca yaşam’ yazılı dövizler açarak, ‘İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız’, ‘Davamız ekmek davasıdır’, ‘İnsanca yaşamak istiyoruz’ ve ‘Geçinemiyoruz’ şeklinde sloganlar attı.

Belediye İş Eskişehir Şube Başkanı Kemal Azak, “İktidarın her alandaki plansız beceriksiz yönetimi, yaşadığımız ekonomik krizi derinleştirmiştir. Deneme yanılma yoluyla uyguladığı politikalar sonucu, döviz artışları ve enflasyon rekor düzeylere yükselmiştir. Her ay açıklanan enflasyon rakamları, son 19 yıldaki enflasyon artışlarına yeni rekorlar getirmektedir” dedi.

‘BELEDİYE İŞÇİLERİ DAHA DA YOKSULLAŞTI’

Elektrikten doğalgaza, akaryakıt ürünlerinden temel gıda maddelerine kadar yapılan fahiş zamların, tüm emekçilerin üzerine kâbus gibi çöktüğünü ifade eden Azak, “Tüm emekçiler gibi, ücretinden başka geliri olmayan belediye emekçileri de daha da yoksullaşmıştır” dedi.

“Bu nedenle sendikamız, belediye gelirlerinin arttırılması için de çaba harcamaktadır. Bu hayat pahalılığının sebebi biz emekçiler değiliz. Bu krizin bedelini bize ödetmenize izin vermeyeceğiz” diyen Azak,

“Yaşanan sıkıntılardan sadece halkımız değil, milyonlarca insanımıza, maliyetinde veya maliyetin de altında ucuz ulaşım, ucuz ekmek ve ucuz su hizmeti sunan binlerce üyemizin çalıştığı başta Büyükşehir, Odunpazarı, Tepebaşı Belediyemiz olmak üzere örgütlü olduğumuz tüm belediyelerde mali olarak olumsuz etkilendiğinin farkındayız.

Bir tarafta asgari geçimi bile sağlamaktan uzak ücret, diğer tarafta da kıdemli işçi ile kıdemsiz işçi arasındaki ücret dengesinin alt üst olması, ücret adaletsizlikleri işyerlerimizde çalışma barışını bozmuştur” şeklinde konuştu.

‘GÖRÜŞMELER OLUMSUZ SONUÇLANDI’

Aldıkları ücretle günü kurtarmaya, hayatlarını devam ettirmeye çocuklarına bakmaya çalıştıklarını sözlerine ekleyen Azak şöyle konuştu:

* Belediye emekçileri olarak bizim için bu yoksulluk sürdürülebilir değildir.

* Belediye yetkilileriyle yapmış olduğumuz görüşmeler maalesef sonuçsuz kalmıştır.

* Belediye-İş Sendikası Eskişehir Şubesi olarak Büyükşehir Belediyesine, Odunpazarı Belediyesine, Tepebaşı Belediyesine ve örgütlü olduğumuz ilçe belediyelerine diyoruz ki, yapılması gereken açıktır. Var olan, yoksulluğu adaletsizliği ortadan kaldırmanın, tüm belediye emekçilerinin geçim derdi olmadan daha verimli hizmet üretmesinin yolu, enflasyona ezdirmeden ayrımsız tüm üyelerimiz için ek ücret artışıdır.

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