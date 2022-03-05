Belediyeden suda büyük indirim! Suyun tonu 10 kuruşa indi

Afyonkarahisar’ın Sultandağı ilçesine bağlı Dereçine Belediyesi'nin CHP'li başkanı Ömer Yıldız, 10 tona kadar tonu 50 kuruş olan suyun fiyatını 10 kuruşa düşürdüklerini açıkladı. Yıldız, “2022 yılı bütçesini hazırlarken 1 lira olan suyun tonunu 50 kuruşa düşürmüştük. Şimdi de KDV'de yüzde 7 gibi komik bir indirim yapılınca bu sefer suyun tonunu 50 kuruştan 10 kuruşa düşürdük. Bu indirimi gelirlerimizden yaptık” dedi.

Müslüm EVCİ

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “AK Partili belediyelerin olduğu yerlerde suya yüzde 7 indirim yapacağız” açıklamasının ardından birçok AKP'li Belediye suya indirim yapmıştı.

CHP'Lİ BELEDİYEDEN SUYA BÜYÜK İNDİRİM

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesine bağlı Dereçine Belediyesi Başkanı Ömer Yıldız ise 10 tona kadar tonu 50 kuruş olan suyun fiyatını 10 kuruşa düşürdüklerini açıkladı.

“HALKIMIZI KÖTÜ GÜNLERDEN ÇIKARMAK ZORUNDAYIZ”

Belediye meclis toplantısında oy birliğiyle alınan karara ilişkin açıklamada bulunan Başkan Yıldız, şunları söyledi;

*Dereçine Belediye Meclisi toplantısında alınan karar gereği meskenlerde 10 tona kadar içme sularının tonunu 10 kuruş yaptık.

*2022 yılı bütçesini hazırlarken suyun 1 lira olan tonunu 50 kuruşa düşürmüştük. Şimdi de ekonomi bozulup KDV’de yüzde 7 gibi komik bir indirim yapılınca halkın daha ciddi bir indirime ihtiyacı var diyerek bu sefer suyun tonunu 50 kuruştan 10 kuruşa düşürdük.

*Ekonomik olarak zorlukların yaşandığı bir dönemde KDV indirimi sonrası gerçekten insanlara nefes aldıracak düzenlemelere ihtiyaç olduğu gerçeği ile meclis üyelerimizin oybirliği ile bu kararı aldık.

*Birçok olanda zam yapmadan tarifelerde artışlara gitmeden hatta su örneğinde görüldüğü üzere indirim yaparak halkımızı bu kötü günlerden, karakıştan çıkarmak zorundayız.

“HALKIMIZIN YANINDA OLACAĞIZ”

*Bu indirimi gelirlerimizden yaptık. Su dağıtımında temel gereksinim elektrik. Elektrik fiyatları düşürülür, vergiler alınmazsa halkımız zorunlu ihtiyaçları daha ucuza alabilir.

*Gerçi zamanımızda elektrik, akaryakıt, internet zorunlu ihtiyaç haline gelmiş ve her alanda kullanılır olmuştur.

*1954 yılından beri vergileri ile belediyemizi ayakta tutan Dereçine halkımızın bu zor günlerde biz yanında olacağız.

*Bazı dönemler zordur. Bizim başkanlık dönemimiz de pandemi, ekonomik krizlere denk geldi. Olsun. Allah var, gam yok. El birliği ile üstesinden geliriz. Bu zor günlerde biz size destek olalım güneşli güzel günlerde siz bize.

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