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Benzine zam geliyor

Bu gece yarısından geçerli olmak üzere benzine zam geliyor.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 08:43 - 12 Ağustos 2022 Güncellenme:
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Benzine zam geliyor

Petrol fiyatlarında son günlerde görülen yükselişin ardından benzine zam geliyor.

Akaryakıt sektörü kaynaklarının aktardığı bilgiye göre, bu gece benzinin litre fiyatına 1 lira 10 kuruş zam gelecek.

Motorinin litre fiyatına da önceki gece 81 kuruş zam gelmişti. Motorinde bu gece fiyat değişimi olmayacak.

YENİ FİYATLAR NE OLACAK?

Bu geceki zamla birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 21,15 TL’ye, Ankara’da 21,28 TL’ye, İzmir’de 21,27 TL’ye yükselecek.

Motorinin litre fiyatı ise yaklaşık olarak İstanbul’da 23,18 TL, 23,29 TL ve İzmir’de 23,31 TL seviyesinde bulunuyor.

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

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