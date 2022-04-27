Biletler uçtu, otobüsler boş kaldı

Otobüs İşletmecileri ve Acenteleri Derneği Başkanı Mustafa Özbakır, SÖZCÜ WEB TV'ye konuştu. Özbakır, "Mazot zammı en çok bizi etkiledi. Yolcu yok, seferleri azalttık, şu anda doluluk oranı çok zayıf" dedi.

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Cem YILDIRIM/ANKARA

Ramazan bayramı öncesi otobüs bilet fiyatları uçtu, vatandaşlar seyahatten vazgeçti, yolcu sayısı azaldı.

Otobüs İşletmecileri ve Acenteleri Derneği Başkanı Mustafa Özbakır, SÖZCÜ WEB TV'ye konuştu.

Özbakır, “Mazot zammı en çok bizi etkiledi. Yolcu yok, seferleri azalttık, şu anda doluluk oranı çok zayıf. Bayramda biraz artar ama talebin yoğun olacağını zannetmiyoruz” dedi.

‘BAYRAM ZOR GEÇECEK’

Özbakır, şunları söyledi:

“İşlerimizde yüzde 50'ye yakın düşüş yaşıyoruz. Akaryakıt zamları bizi etkiledi ve otobüslerin sefer sayısında da azalma var. Bilet fiyatların yükselince, yolcu sayısında da düşüş oldu. Bayramı bekliyoruz ama fazlaca bir gelişme beklemiyoruz. Bayramda artış olsa bile sonra yine yüzde 50 kapasiteye düşeriz. Bu bayram talebin artacağını da pek zannetmiyorum. Yaz tatiliyle bayram tatili okulların kapanmasına denk gelirse, vatandaş o zaman memleketine gidiyor.”

VATANDAŞ GEZMEYİ ERTELEDİ

“Mazot zammı en çok bizim sektörü etkiledi. Vatandaşın geliri düştükçe seyahat harcaması da azalıyor. Türk milleti gezmeyi sever ama mazot zammı ve bilet fiyatlarından dolayı seyahate çıkan da pek olmuyor. Akaryakıt zammından sonra müşteri de azalınca araçlarımız sefere çıkamıyor.”

ÖĞRENCİLER ZORDA

“Bir araç dolu gider dolu gelirse maliyeti karşılar. Araçlar boş gittiği zaman büyük meblağlarda akaryakıt masrafı ödemek zorunda kalıyor. Bu zamlardan en çok etkilenenler de öğrenciler oldu. Bilet fiyatlarının yüksekliğinden yakınıyorlar. Bu bayramda en fazla 2 gün iş yapılır. Ondan sonra doluluk oranı yine düşer.”

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