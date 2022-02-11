Binance’dan Forbes’a 200 milyon dolarlık yatırım

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan Binance, ünlü iş dünyası dergisi Forbes'a 200 milyon dolarlık yatırım yapacağını duyurdu.

Sozcu.com.tr

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100 yılı aşkındır yayıncılık yapan ABD merkezli iş dünyası dergisi Forbes, kripto para borsası Binance’dan 200 milyon dolarlık yatırım aldı.

Binance’in iletişim sorumlusu Patrick Hillmann ve Binance Labs’in başkanı Bill Chin’in işlem tamamlandığında Forbes yönetim kuruluna katılacağı duyuruldu. Yatırım sonrasında Forbes’un dokuz yönetim kurulu koltuğunun ikisinin Binance’a geçeceği belirtildi.

Binance’ın kurucusu ve CEO’su Changpeng Zhao, CNBC’ye konu ile ilgili verdiği röportajda Forbes’un editoryal operasyonunun “bağımsız” kalmaya devam edeceğini söyledi. Zhao, Binance’ın Forbes’a kripto para ve blok zinciri stratejileriyle ilgili yardımcı olacağını belirtti.

WEB 3.0’A ENTEGRE OLACAKLAR

Anlaşma, Binance’in geleneksel endüstrilerdeki şirketlerle çalışma ve onları web3 olarak bilinen sisteme entegre etme stratejisinin bir parçası.

Web 3.0, internetin merkezi olmayan ve genel blok zincirlerine dayalı sürümü için kullanılıyor. Kripto para birimlerini, tokenları ve NFT’leri destekleyen, blok zinciri teknolojisini kullanan, sürümü ifade ediyor.

Forbes CEO’su Mike Federle de konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Forbes’un “gelişmekte olan dijital varlıklar dünyasıyla ilgilenen insanlar için halihazırda iyi bir kaynak” olduğunu belirtti. Federle ayrıca, “Binance’in Forbes’a yaptığı yatırımla artık dünyanın önde gelen kripto borsasının deneyimine, ağına ve kaynaklarına sahibiz” dedi.

DEVAMI GELEBİLİR

Binance tarafından yapılan 200 milyon dolarlık yatırım, daha önce kurumsal yatırımcılar tarafından verilen 400 milyon dolarlık taahhütlerin yarısını karşılayacak.

2017 yılında Çin’de kurulan Binance ve 100 yıllık dergi arasında yapılan anlaşmanın yanı sıra uzmanlar bu yıl kripto para dünyasında bu tarz anlaşmaların devam edebileceğini belirtiyor.

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