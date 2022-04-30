Bir günde 20,5 milyar dolar kaybetti

Ünlü milyarder Jeff Bezos, sadece bir günde 20,5 milyar dolarlık tarihi bir servet kaybı yaşadı.

Sozcu.com.tr

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E-ticaret ve bilişim devi Amazon'un hisseleri ile birlikte şirketin kurucusu ve en büyük hissedarı Jeff Bezos'un serveti eridi.

Dün Amazon hisseleri, işlem gördüğü ABD'deki Nasdaq borsasında yüzde 14'ün üzerinde değer kaybederken, Bezos'un servetinde sadece bir günlük kayıp 20,5 milyar dolara ulaştı.

YIL BAŞINDAN BU YANA KAYIP 43,9 MİLYAR DOLAR

58 yaşındaki Bezos'un servetinde yıl başından bu yana düşüş 43,9 milyar dolara ulaştı.

Bezos, bugün itibarıyla 148 milyar dolarlık servetiyle Bloomberg milyarderler endeksinde ikinci sırada bulunuyor.

Listenin ilk sırasında 249 milyar dolarlık servetiyle Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk bulunuyor. Elon Musk'ın serveti de yıl başından bu yana 21,8 milyar dolar azaldı.

ABD'de martta enflasyon yüzde 8,5 ile 40 yılın zirvesine yükselirken ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışlarına başlaması ve mayıstan itibaren para musluklarını daha sert kısacağı yönündeki mesajları, hisse senedi piyasalarında sert düşüşleri beraberinde getirdi.

AMAZON ZARAR AÇIKLADI

Amazon hisselerinin ve Bezos’un servetinin erimesinde, şirketin 2022’nin ilk çeyreğinde 3,8 milyar dolarlık net zarar açıklaması etkili oldu.

Geçen sene aynı dönemde net 8,1 milyar dolar kâr açıklayan ABD merkezli şirket, 2015'ten bu yana ilk kez bir çeyrekte zarar etmiş oldu.

RIVIAN ZARAR ETTİRDİ

Amazon’un zarar etmesinde elektrikli araç yatırımı Rivian’dan 7,6 milyar dolarlık zarar yazması etkili oldu.

Amazon ayrıca, ikinci çeyrek için 121 milyar dolarlık gelir tahmininde bulundu. Bu rakam, Bloomberg anketindeki 125 milyar dolarlık gelir tahmininin gerisinde kaldı.

Bu gelişmeler üzerine Amazon hisseleri dün çakıldı.

GELİR ARTIŞI 20 YILIN DİBİNDE

İlk çeyrekte Amazon'un geliri, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7 artarak 116,4 milyar dolara yükseldi. Bloomberg anketinde Amazon için gelir beklentisi 116,43 milyar dolardı.

Yüzde 7’lik gelir artışı, şirket için son 20 yılı aşan dönemin en düşük çeyreklik gelir artış oranı olarak kayıtlara geçti.

Pandeminin olumlu etkisiyle Amazon, 2021’in ilk çeyreğinde gelirlerini, yıllık bazda yüzde 44 artırmıştı.

SAVAŞ VE ENFLASYON ETKİLEDİ

Şirket tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna’daki savaşa, tedarik sorunlarına ve 40 yılın zirvesine yükselen enflasyonla birlikte artan maliyetlere işaret edildi.

Amazon CEO'su Andy Jassy yaptığı açıklamada, “Pandemi ve ardından gelen Ukrayna’daki savaş olağandışı büyüme ve zorluklar getirdi” dedi.

Bu ayın başlarında Amazon, 28 Nisan'dan itibaren tarihte ilk kez satıcılardan yüzde 5 yakıt ve enflasyon ek ücreti alacağını açıklayarak, artan enflasyonun operasyonlar üzerinde oluşturduğu baskının altını çizmişti.

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