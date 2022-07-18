Borçlar kontrolden çıkıyor acil önlem alınsın

Kredi kartı ve kredi borçları nedeniyle yasal takip sayısı artıyor. Alım gücündeki erimeyle borçlanarak geçinmeye çalışan milyonlarca vatandaşın kredi kartı ve bireysel kredi borçları kontrol edilemez noktaya ulaştı.

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Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi verilerine göre; Mayıs 2022 döneminde, nisan ayına göre yüzde 5.33'lük artışla, bir ay içinde 167 bin 403 tüketici bireysel kredi ve kredi kartı borcunu ödeyemediği için yasal takibe düştü.

YÜZDE 82'LİK ARTIŞ

Ocak-Mayıs 2021 döneminde ise bireysel kredi ve kredi kartı borcunu ödeyemediği için yasal takibe düşen tüketici sayısı 409.000 iken, bu yılın aynı döneminde bu sayı yüzde 82 oranında artarak, 748.437 oldu. Kredi kartı ve bireysel kredi borcunu ödeyemeyen tüketici sayısındaki artışı değerlendiren Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz, pandemi nedeniyle kapanmaların yaşandığı dönemde, banka borçlarının yasal takip süresinin geçici olarak 90 günden 180 güne çıkarıldığını, milyonlarca tüketicinin banka borçları nedeniyle icra takibine uğramalarının önüne geçildiğini hatırlattı. Deniz, “Ülke ekonomisinin içinde bulunduğu bu olağanüstü dönemde, daha önce uygulanmış ve olumlu sonuçları görülmüş olan bu önlemin yaşama geçirilerek, banka borçları nedeniyle yasal takip süresi, Haziran 2023 tarihine kadar 90 gün yerine, 180 gün olarak uygulanmalıdır” önerisinde bulundu.

Rakamlar buzdağının sadece görünen kısmı

Tüketici Birliği Federasyonu'na göre; bireysel kredi ve kredi kartı borcunu ödeyemediği için yasal takibe düşen tüketici sayısı, buzdağının görünen kısmı. Milyonlarca kredi kartı için asgari tutar ödenerek, yasal takibe düşmeme mücadelesi verildiğini belirten Mehmet Deniz, “Bir yandan fiyat artışları, öte yandan kredi kartlarında asgari ödeme oranlarının artırılmış olması nedeniyle borçların çevrilebilirliği hızla ortadan kalkmaktadır. Yüksek olasılıkla önümüzdeki birkaç ay içinde banka borçları nedeniyle yasal takibe düşen tüketici sayısı milyonlarla ifade edilecektir” dedi.