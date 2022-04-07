Borsayı kâr satışı stresi sardı

BIST 100’de alım ağırlıklı bir seyir gözlenirken sınırlı düzeyde de olsa satış baskısı yaşanıyor. İyimser öngörülerini sürdüren analistler kâr satışlarının alım fırsatına dönüştüğünü belirtiyor.

Mehtap ÖZCAN ERTÜRK

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Türk hisse senetleri piyasası son 10 yılın en iyi çeyreğini geçirirken nisan ayına da güçlü bir giriş yaptı. Rusya Ukrayna savaşının yıkıcı etkilerine ve yabancı yatırımcının istikrarlı satışına rağmen yerli yatırımcının hisse senetlerine yönelik risk iştahı giderek artıyor. Ancak soluksuz yükselen endekste olası düzeltmelere karşı temkinli olmakta fayda var.

ALIM FIRSATI OLDU

Analistler düzeltme hareketinin borsada derin bir satış baskısını tetiklemesinden ziyade şimdilik yatırımcı için alım fırsatı olarak görüldüğünü söylüyor. Dolarda ve altında yılın ikinci yarısında atak bekleyen bazı uzmanlar ise borsada satış baskısının artabileceğini belirtiyor. Ancak analistlerden bazıları ise 2021 Aralık ayı öncesinde olduğu gibi enflasyonun, kurun ve borsanın birlikte yükseldiği bir dönem öngörüyor.

FED BEKLENİYOR

Noor Capital Market Araştırma Birim Müdürü Arzu Toktay, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizini 50 baz puan artırma olasılığı yüksek olan mayıs toplantısı yaklaştıkça küresel hisse senetleri piyasalarında satış baskının artacağını, Borsa İstanbul'un da bu süreçte dalgalı bir seyir izleyebileceğini söyledi. Ancak Toktay'a göre, kâr realizasyonu borsada satışları derinleştirmiyor, yeniden alım fırsatı olarak değerlendiriliyor. Toktay, kısa vadeli yatırımcı için 2.280, orta vadeli yatırımcı için 2.150 seviyesinin destek bölgesi olarak görülebileceğini aktardı.

Hisse senetlerinde beklentiler

1 -Enflasyonun yükselmeye devam ettiği ve reel faizlerin eksi yüzde 47'ye gerilediği bir ortamda yerli yatırımcının Türk Lirası sabit getirili varlıklardan hisselere yönelimi sürebilir.

2 – Ancak Fed’in 50 baz puan faiz artışına yakın olduğu mayıs toplantısı yaklaştıkça küresel hisse senetlerinde satış baskısı artıyor. Bu süreçte BIST 100 de dalgalı bir seyir izleyebilir.

3 – Endeks 2.340 seviyesinin üzerinde tutunabilirse yukarı yönlü hareketlerin devamı bekleniyor. Uzmanlara göre kısa vadede 2.280, orta vadede 2.150 seviyesi destek böl- gesi olarak görülebilir.

4 – Kur Korumalı Mevduat ve rezerv satışları ile belirli bir seviyede tutulan dolarda yılın ikinci yarısında yükseliş görülebileceği öngörülüyor. Kurdaki olası atakların hisselerden dövize yönelimi tetikleyebileceği söyleniyor.