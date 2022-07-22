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BOTAŞ: Şahdeniz-Türkiye boru hattında doğalgaz kesintisi yapılacak

BOTAŞ, Şahdeniz-Türkiye hattında 14-28 Ağustos'ta planlı bakım çalışması nedeniyle ulusal iletim şebekesine doğalgaz teslimatı yapılamayacağını duyurdu.

Yayınlanma: 13:16 - 22 Temmuz 2022 Güncellenme:
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BOTAŞ: Şahdeniz-Türkiye boru hattında doğalgaz kesintisi yapılacak

BOTAŞ, Şahdeniz-Türkiye doğalgaz boru hattında kesinti yapılacağını duyurdu.

Kurumdan yapılan açıklamada, 14-28 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek planlı bakım onarım çalışmaları nedeniyle Türkgözü giriş noktasından ulusal iletim şebekesine 14 gaz günü doğalgaz teslimatı yapılamayacağın belirtildi.

‘ARZ TALEP DENGESİNDE SORUN YOK’

BOTAŞ’ın Twitter’dan yaptığı açıklamada, planlı bakım onarım çalışmaları esnasında ulusal iletim şebekesinde arz-talep dengesiyle ilgili bir sorun öngörülmediğini belirtti. (REUTERS)

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