Bu faturalar otelleri iflasa sürükler

Maliyet artışlarıyla mücadele eden oteller, son enerji zamlarıyla adeta yıkıldı. 2.5 kat artan elektrik faturalarını paylaşan işletmeler iş yapamaz hale geldiklerini belirtiyor.

Sayime BAŞÇI

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Yıla hızlı büyüme hedefleri ile giren turizm sektörü oyuncuları başta enerji olmak üzere artan maliyetlerin altında kalmaya başladı. Düşük sezon olmasına ve otellerin büyük bölümünün kapalı olmasına rağmen işletmelere gelen elektrik ve doğalgaz faturaları sektörü büyük bir çıkmaza sürükledi. Başta elektrik, doğalgaz olmak üzere gıda fiyatları ve asgari ücret ile birlikte yüzde 100 artan maliyetlerin büyük bir kredi borç yükü altında olan otelleri zora soktuğunu kaydeden Bodrum Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (BOYD) Başkanı Serdar Karcılıoğlu şu değerlendirmeyi yaptı: “Bu nereye götürür? Yatırımcıyı iflasa ve oteli kapatmaya götürür. İlk defa hesap yapamıyoruz. Enerjide ocakta yüzde 300'e yakın fark geldi ki otellerin en düşük olduğu sezon. Maliyetlerdeki artış yüzde 100'ü aşmış durumda. Yaptığımız bütçelerin hepsi çöpe gitti. Şimdi yeni bütçelerde yüzde 100 fark koyduğumuzda da yakalayamıyoruz.”

TURİZM YAPILAMAZ

Otelcilik sektöründe hedeflerin tehlikede olduğunu anlatan Karcılıoğlu, “Bu enflasyon düşmediği sürece, enerji fiyatları normale indirilmediği veya nakdi destek verilmediği takdirde 2023 yılını bir şahlanma yılı olarak kabul ediyorduk turizmciler olarak. Bu bir hayal olur. Bu ülke bir daha turizm yapamaz” dedi.

Borçlar katlanarak artıyor

■ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun verilerine göre Aralık 2021 itibarıyla 157.8 milyar TL toplam kredi borcu bulunan otellerin takipteki kredi miktarı ise 5.8 milyar TL. 2020 sonunda ise sektörün nakdi kredileri 105.6 milyar TL, takipteki krediler ise 5.2 milyar TL seviyesindeydi.

Misafir yokken ışıklar kapanıyor

■ Bu yıl tüm gelir gruplarının tatil sürelerini kısalttığını veya planlarını rafa kaldırdığını kaydeden Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği Başkanı Yakup Dinler, “Pandemide iç pazar ve gurbetçiler bizi ayakta tutmuştu. 2022'de de uçuyoruz gibi olmayacak. Enerjiye, gıdaya gelen zamlar çok fazla. Mini barda kullandığım cipsin 40 gramını 3.80 TL'ye alırken şimdi 10.80 TL'ye alıyorum. Enerji faturaları 2.5 kat arttı. Misafir yokken ben ışıkları kapattırıyorum. Maliyetlerimiz geçen yıla göre yüzde 100 arttı” dedi.