Bu kış karanlık ve soğuk geçecek

Fiyat artışları, yaklaşan kış günlerini kabusa çevirecek. Son bir yılda kışlık giysiden doğalgaza, odun ve kömüre gelen zamlar yüzde 400’e ulaştı.

Deniz AYHAN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İğneden ipliğe gelen zamlar, vatandaşı kış gelmeden kara kara düşündürmeye başladı. CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, yaklaşan kış günlerinin kara tablosunu paylaştı. TÜİK'in madde sepetinden yola çıkarak odun, kömür, doğalgaz ve giysi başta olmak üzere ‘Vatandaşın Kışlık Madde Sepeti' adıyla fiyatları kıyaslayan Tutdere, “Zam üstüne zam gelen doğalgaz, odun, kömür gibi kış aylarının temel gider kalemlerinde bir yılda yüzde 400'ü aşkın artış yaşandı” dedi.

ZAM OLUP YAĞDI

AKP iktidarının enerji alanındaki politikalarını gaza benzeten Tutdere, “Uçucu bir madde olan gazı andıran AKP'nin enerji politikası vatandaşlarımızı bu sene de çok üşütecek. AKP'nin hemen her ‘Gaz bulduk' açıklaması zam olup vatandaşın faturasına yansıdı. AKP'nin beceriksizliğinin faturası yine gariban vatandaşımıza kesildi” ifadelerini kullandı. Zamlanan doğalgaz ve elektrik ücretlerinin ardından sobaya yönelimin arttığı günümüzde soba kurmak da lüks haline geldi diyen Tutdere, “Son bir yılda doğalgaz ücretlerinde yaşanan yüzde 111'lik artış sonrası vatandaşlarımız sobaya mecburi dönüş yaptı.

SOBA LÜKS OLDU

Soba borusu takımı da eklenince soba kurmanın maliyeti 3 bin lirayı aşıyor” dedi.

Yakacak fiyatlarının da fahiş biçimde arttığını vurgulayan Tutdere, “Sobayla ısınmaya çalışan bir ailenin bu kış için yakacak masrafı şimdilik ortalama 22 bin 500 lira ile 31 bin 900 lirayı bulacak. Vatandaş nasıl ısınacak?” dedi.

Dört çocuklu bir ailenin kışlık giysi alışverişi 10 bin TL

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, “TÜİK madde sepetinde Eylül 2021'de 893,87 TL olan odunun tonu bugün 2 bin 500 TL, 137 TL olan 12 kilogramlık mutfak tüpü bugün 335 TL, 119 TL olan çocuk botu bugün ortalama 375 TL'ye yükseldi. Dört çocuklu bir ailenin sadece birer adet mont, bot, kazak, kışlık pantolon, kaban, çoraptan oluşacak kışlık giysi alışverişi 10 bin liraya dayandı” dedi.