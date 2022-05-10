Buğday ithal edip tarlalara TOKİ dikiyoruz

Halk yiyecek ucuz ekmek, un, bulgur bulamazken tarımın adeta kalbi olan araştırma enstitüsünün arazisine TOKİ konutları dikiliyor. Beton yüzünden gıda daha da pahalanacak.

Erdoğan SÜZER

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Konya'daki Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nün (BDUTAE) Atatürk döneminden bu yana ıslah edilen çok değerli tarım arazisinin önemli bir bölümü TOKİ'ye devredildi. Akıl almaz karardan geriye dönüş olmazsa kendi kendine yeten ülke olmaktan çıkıp tarım ürünleri ithalatında ön sıralara geçen Türkiye'de gıda daha da pahalanacak, ithalat artacak. Kararı eleştiren Tohum Platformu, ‘Binayı kayaya da yaparsınız. Ancak tohumun büyümediği yerde binalar karın doyurmaz” uyarısında bulundu. Tohum Platformu, BDUTAE'nin Türkiye tarımına 150 milyar lirayı bulan bir katkı sağladığını bildirdi. Konya'da 100 yıldan uzun zamandır tarımın araştırma geliştirme merkezi olan, tohumculuğun kalbi durumundaki Bahri Dağdaş Enstitü arazisinin önemli bir bölümünün üzerine inşaat yapılmak üzere TOKİ'ye verilmek istenmesine Tohum Platformu'ndan sert tepki geldi.

TOPRAK YOKSA VATAN YOK

Çok sayıda bilim insanının yer aldığı platformdan yapılan açıklamada, BDUTAE'nin Türkiye ve Ortadoğu'nun tarım üssü, Türk tarımının omurgası olduğu bildirildi. Böyle bir merkezin yeniden kurulması için 100 yıldan daha fazla zamana ihtiyaç olduğuna işaret edilen Tohum Platformu şu açıklamayı yaptı: “Kayaların üzerine ev yapılır, yerin altında konut inşa edilir, ileri teknolojiyle havada asılı ev bile yaparsınız. Ancak toprak yoksa vatan da yok. Tohumun büyümediği yerde binalar karın doyurmaz.”

TARIM BOZULDU, OSMANLI ÇÖKTÜ

Karardan vazgeçilmemesi halinde geri dönüşü olmayan yerlere gidileceğini de belirten Tohum Platformu, “Küresel ısınma ve iklim krizini avantaja çevirmek için karbon çiftliği kurmamız gereken yerlere beton çiftlikleri kurarsak bir daha geri dönüşü olmayan yerlere gideriz. Toprağa, tohuma bu vatan için canını vermişlere hesabını veremeyiz. Unutmayın, Tımarlı Sipahi Sistemi yani tarım sistemi bozulan Osmanlı içten içe eridi yok oldu” uyarısında bulundu. Açıklamada, “Gıda savaşlarının pusuda beklediği bir anda, ekilmedik bir karış toprak bırakılmasın denilen bir dönemde böyle bir cevher üç beş tane plaza için heba edilebilir mi?” diye soruldu.