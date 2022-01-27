Bursa Simitçiler Odası: Simidin fiyatı 4 lira olabilir

Ankara'da simidin 5 lira olacağı iddialarının ardından Bursa'dan da zam sesi yükseldi. Simitçiler ve Unlu Madde İmalatçıları Odası Başkanı Erdal Pınar, "Unun çuvalında 10 lira, susamın kilosunda 2 lira düşüş var. Şimdilik zam görünmüyor. Ama, 10-15 gün içinde değişiklik olmadığı taktirde simidi 4 lira yapabiliriz" dedi.

Halil ATAŞ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Bursa Simitçiler ve Unlu Madde İmalatçıları Odası Başkanı Erdal Pınar, hâlen 3 liradan satılan simidin, un ve susam fiyatlarında düşüş olmadığı taktirde fiyatının 4 lira olabileceğini söyledi.

“FİYATLARDA DEĞİŞİKLİK OLMAZ İSE 4 LİRA OLUR”

Erdal Pınar, “Un fiyatlarında bir gevşeme oldu. Unun çuvalında 10 lira, susamın kilosunda ise 2 lira düşüş var. Esnaf beklenti içerisinde. Sıkıntı olmaz ise zam yapmayacağız. Ama, önümüzdeki 10-15 günde de bir değişiklik olmadığı taktirde simit Bursa’da 4 lirayı bulur. Yeni asgari ücret zammı ile birlikte çalışanlarımıza zam yapmak zorundayız. Artan enerji fiyatlarıda var. Onun için şuan esnaf zor durumda. Şimdilik beklemedeyiz, sabrediyoruz” ifadelerini kullandı.

Bursa’da 2,25 lira olan simit fiyatı 3 Aralık’ta yapılan zamla 3 TL, tereyağlı simidin fiyatı da 3.50 TL olmuştu.

İlginizi Çekebilir Simit martta 5 lira oluyor