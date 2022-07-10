Çalıntı buğdayın gölgesinde tahıl krizi alarm veriyor

Dünyanın tahıl ambarı Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın sürmesi, ülkeleri benzeri görülmemiş bir tahıl krizine sürükledi. Rusya’nın Ukrayna’dan çaldığı tahılları satışa çıkardığı suçlamaları krizin yeni bir rota ile aşılmasının önünü tıkıyor.

Özlem Ermiş BEYHAN

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Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ile dünyanın tahıl ambarı olan bu iki ülke arasında başlayan savaş, büyük bir gıda krizini tetikledi. İşgalin başlamasından bu yana geçen 5 ayda uluslararası piyasalarda buğday fiyatları yüzde 34 arttı.

SİLAH GİBİ KULLANIYOR

Dünya Ticaret Örgütü'nün verilerine göre toplam 34 ülke, halklarını bir kıtlık ihtimalinden korumak için tahıl ticaretine engeller getirdi. Son olarak Hindistan'ın aldığı ihracat yasağı en büyük darbelerden biri oldu. Durum, dünyanın en büyük üçüncü buğday ve arpa ithalatçısı durumuna düşen Türkiye için de sıkıntı yaratıyor. Krizi aşabilmek için yeni tahıl rotaları üzerine pazarlık masaları kurulurken Rusya'nın Ukrayna'dan çaldığı buğdayları satışa çıkardığı suçlamaları krizin daha da derinleşmesine yol açmış durumda. Rusya, ürünlerinin yüzde 90'ını gemilerle ihraç eden Ukrayna'nın tahılını limanlarda bloke ederek, gıdayı bir silah gibi kullanmakla suçlanıyor.

22 milyon ton Ukrayna tahılının ülkeden ihracının Rusya tarafından engellendiği, bu rakamın 3 ay içinde 3 katına çıkacağı iddia ediliyor. Rusya'nın ana üreticilerinden biri olduğu gübre fiyatları rekor üstüne rekor kırarken, küresel ısınma da eklenince tüm dünyada üretimin daralmasını beraberinde getiriyor. Bu durum gıda enflasyonunu körüklüyor.

Buğday Suriye'ye mi gidiyor?

– Ukrayna, Rusya'nın tahıllarını çalıp başta Suriye olmak üzere Ortadoğu ve Afrika ülkelerine sattığını iddia ediyor. Son olarak geçen hafta tahıl yüklü bir Rus gemisinin Türk limanının demirleme alanında bekleyip sonra ‘takip cihazını kapatarak' ayrılması, ‘çalıntı tahıl taşıyan Rus gemilere el koyun' çağrısı yapan Ukrayna ile gerilim yaratmıştı. Rus askerlerinin çaldığı iddia edilen 600 bin ton buğdayın 100 bin tonunun geçtiğimiz 3 ayda gemilerle Suriye'ye 40 milyon dolar bedelle gönderildiği iddia ediliyor.

Kıtlık uyarısı

Birleşmiş Milletler, tahıl krizi nedeniyle 50 milyon kişinin kıtlık tehdidi altında olduğunu vurguladı. En çok fakir halkı vuran bu krizin birkaç ay içinde çözülmemesi halinde birçok ülkede sosyal huzursuzluklara yol açacak ve 500 milyon kişiyi etkileyecek büyük bir açlık riski yaratacağı uyarıları yapılıyor.