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Çanakkale’de suya yüzde 35 zam

Çanakkale Belediyesi temmuz ayı olağan meclis toplantısında suya yüzde 35 zam yapıldı.

Yayınlanma: 21:31 - 04 Temmuz 2022 Güncellenme:
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Çanakkale’de suya yüzde 35 zam

Çanakkale Belediyesi temmuz ayı olağan meclisinde gündem maddeleri arasında yer alan suya zam görüşüldü.

Yapılan sunumun ardından konutta 0 ile 10 metreküp arası olan birinci kademede 4.77 TL olan metreküp ücreti 6.20 TL’ye, 5.45 TL olan ikinci kademe ücreti 8 TL’ye yükseltilirken, 30 metreküp ve üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmadı.

Alınan yüzde 35’lik zam oy çokluğu ile kabul edildi.

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