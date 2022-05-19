ÇAYKUR milyonlarca lira zararı vatandaşın omuzlarına yıktı

Her yıl milyonlarca lira zarar eden ÇAYKUR, çaya yüzde 43.71 oranında zam yaparak, zararı da vatandaşın sırtına yıktı.

Deniz AYHAN

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Türkiye'de günde 250 milyon bardak çay içiliyor ama ÇAYKUR, Varlık Fonu'na devredildiğinden bu yana zarar ediyor.

MİLYARLARCA TL BORÇ

2015 yılında 22 milyon lira, 2016'da 82 milyon kâr eden ÇAYKUR, 2017'de Varlık Fonu'na devredildi ve zarar yılları başladı. 2017'de 267 milyon TL, 2018'de 657 milyon TL, 2019'da 635 milyon TL, 2020'de 547 milyon TL, 2021'de ise 503 milyon TL zarar etti.

Genel müdürlüğünü AKP Rize İl Başkanı İshak Alim'in kardeşi Ziya Alim'in yaptığı ÇAYKUR yönetiminde de AKP'li Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve AKP Rize eski Milletvekili Hikmet Ayar var.

ÇAYKUR'un 2019 dönem sonu itibarıyla 3 milyar 498 milyon lira olan bankalara kredi borcu da 2020 sonunda 667 milyon 550 bin lira artarak 4 milyar 165 milyon liraya çıktı. 2021 yılı sonu itibarıyla borç 5 milyar 241 milyon TL'yi buldu. Kurumun 41 milyon 134 bin 374 TL ticari borcu, 37 milyon 147 bin 972 TL de diğer çeşitli borçları bulunuyor.

Yönetim kuruluna ballı maaş ödemeleri

ÇAYKUR'un 2021 yılı faaliyet raporuna göre, yönetim kurulu üyeleri, genel müdür ve genel müdür yardımcılarına bir yılda sağlanan ücret ve benzeri ödemelerin toplam tutarı 1 milyon 314 bin 499 TL oldu. ÇAYKUR, 2021 yılında 38 milyon 139 bin 849 TL reklamlara, 1 milyon 14 bin 565 TL ise festival ve etkinliklere harcama yaptı.