Çekya’da enflasyon 30 yılın zirvesinde

Çekya'da yıllık enflasyon, enerji ve gıda fiyatlarındaki artışın etkisiyle eylülde yüzde 18’e çıkarak Aralık 1993'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

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Çekya İstatistik Ofisi (CSU), eylül ayı enflasyonuna ilişkin nihai verileri açıkladı.

Buna göre, Çekya’da yıllık bazda ağustosta yüzde 17,2 olan TÜFE, eylülde yüzde 18'e çıkarak Aralık 1993’ten bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Ülkede TÜFE, aylık bazda ise yüzde 0,8 yükseldi.

ENERJİ VE AKARYAKIT FİYATLARI ETKİLİ OLDU

Doğalgaz fiyatlarının yıllık bazda yüzde 85,9 artması dikkati çekerken, yıllık artış elektrik fiyatlarında yüzde 37,8, un fiyatlarında 52,3, et fiyatlarında 23,6, akaryakıt fiyatlarında 22,7 ve araç fiyatları yüzde 15 oldu. Süt, peynir, yumurta gibi gıda fiyatları da ortalama yüzde 25,8 arttı.

CZSO Tüketici Fiyat İstatistikleri Bölümü Başkanı Pavla Sediva, konuya ilişkin değerlendirmesinde, ülkede yıllık fiyat artışlarının eylülde yeniden ivme kazandığını belirterek, ”Bu ivmeye en çok konut bölümündeki kalemler, özellikle de geçen yıla göre neredeyse yüzde 50 daha yüksek olan enerji ve akaryakıt fiyatları katkıda bulundu.” ifadesini kullandı.

Rusya-Ukrayna savaşı sonrası yüksek enerji fiyatları nedeniyle baskı altında kalan Çekya hükümeti, elektrik ve gaz fiyat fiyatlarında tavan fiyat ve teşvikleri içeren kapsamlı bir yardım paketi açıklamak zorunda kalmıştı. (AA)

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