CHP’den asgari ücretin yılda 2 kez belirlenmesi için kanun teklifi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'dan sonra CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer de asgari ücretin yılda 2 kez belirlenmesini öngören yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.

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CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ‘İş Kanununda Değişiklik Yapılması’nı öngören 3 maddelik yasa teklifini TBMM Başkanlığı’na sundu.

Teklifle yılda bir kez belirlenen asgari ücret tutarının 6 aylık periyotlarla 2 kez belirlenmesi önerildi.

‘ENFLASYON NEDENİYLE KISA SÜREDE ERİDİ’

Teklifin gerekçesinde ekonomik gelişmelere dikkat çekilerek, “2022 yılı asgari ücret rakamlarının belirlenmesinin üstünden geçen süreçte artan enflasyon ve neticesinde gelen hayat pahalılığı asgari ücretle çalışan işçinin aldığı zammın kısa bir sürede erimesine neden oldu” denildi.

Teklifin gerekçesine şöyle devam edildi:

“Her ay enflasyon rakamlarından yaşanan artış neticesinde geçim sıkıntısı çeken asgari ücretle çalışan kesimin maaşlarının enflasyona ezdirilmemesi için asgari ücretin altı aylık periyotlar halinde belirlenmesi, asgari ücretle hayatını idame ettirme çabasında olan vatandaşların enflasyona karşı dirençlerinin artırılması noktasında son derece önem taşımaktadır.”



AĞBABA DA KANUN TEKLİFİ VERMİŞTİ

Öte yandan, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da TBMM'ye kanun teklifi vermiş, asgari ücretin enflasyon rakamlarına göre yılda iki kez belirlenmesini önermişti.

“Asgari ücret şu an açlık sınırının altında ve yıl boyunca da altında kalmaya devam edecek. Türkiye'de şu an resmi enflasyon yüzde 54,4 ama gerçek hissedilen enflasyon yüzde 100'ü aşmış durumda” diyen Ağbaba, şöyle devam etmişti:

“Kanun teklifimizi verdik ve diyoruz ki asgari ücretin bu yıl yeniden belirlenmesine dair yasal değişikliği hemen yapalım. Eğer iktidar kanadı samimi ise kanun teklifimize destek verir ve asgari ücreti bu yıl için yeniden belirlenir.”

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