Çiftçiden motorindeki verginin kaldırılması talebi

Motorine bir yıl içerisinde yüzde 198 zam gelmesine tepki gösteren Eskişehir Odunpazarı Ziraat Odası Başkanı Naci Erdemli, çiftçinin kullandığı mazottan ÖTV ve KDV’nin alınmaması gerektiğini söyledi. Erdemli, "Bu şartlar altında üretim durma noktasına gelecek" dedi.

Kemal ATLAN

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Motorine son bir yılda yüzde 198, yıl başından bu yana ise yüzde 73 zam gelmesi çiftçilerin tepkisine neden oldu.

Eskişehir Odunpazarı Ziraat Odası Başkanı Naci Erdemli, “Motorine gelen son zamları çiftçi kaldıramaz. Bu şartlarda üretim olmaz. Bu zamlar bir an önce durdurulmalı” dedi.

‘EKİM ALANLARI DARALACAK’

Akaryakıta gelen son zamlarla birlikte motorinin litre fiyatının 20 liraya dayanmasına tepki gösteren Erdemli, gelen zamlar yüzünden ekim alanlarının daralacağına dikkat çekti.

Bugünkü koşullar altında çiftçinin kara kara düşündüğünü ifade eden Erdemli “Çiftçimiz artık bu zamları kaldıramayacak noktaya geldi. Normal bir traktörün deposu geçen yıl 900 liraya doluyordu. Bugün ise deposu 3 bin liraya yakın doluyor. Bu zamların biran önce geri alınması gerekiyor. Bu şartlarda tarımsal üretim bitme noktasına gelecek” dedi.

5 LİRAYA YAKIN ÖTV VE KDV’Sİ VAR

Tarım politikalarına yeni bir yol çizilmesi gerektiğini ifade eden Erdemli, “Geçtiğimiz 3 gün arkası arkaya akaryakıta zam geldi. Son gelen zamlarla birlikte Eskişehir’de motorinin litre fiyatı 20 liraya dayandı. Bir yılda motorine yapılan zam yüzde 198 oldu. 2021 yılı Mart ayında 1 litre motorinin fiyatı 6 lirayken, 2022 Mart ayında 1 litre motorinin fiyatı yaklaşık 20 lira oldu” dedi.

“Bir dekar buğday üretmek için kullandığımız mazot 2021 yılında 48 liraydı. Şuan 150 liraya çıktı” diyen Erdemli, “Biz üreticiye verilen kıraç alanda mazot desteği ise daha henüz almadığımız, 20 lira. Yani dekarda 1 litre. Bunu çiftçi kaldıramaz. Bu şartlarda üretim olmaz. Bu zamlar bir an önce durdurulmalı. Çiftçinin kullandığı motorinden ÖTV ve KDV kaldırılmalı” diye konuştu.

“Şu anda mazotta 5 liraya yakın ÖTV ve KDV vergisi var. Bunların kaldırılmasını istiyoruz” diyen Erdemli, şöyle devam etti:

‘ÜRETİM TAMAMEN BİTMEDEN…’

Eğer kaldırılırsa vatandaş, üretici bir nebze nefes alır. Esnafımız, tüccarımız bu gelen zamları ürününe yansıtabiliyor. Fakat biz çiftçiler kendi ürettiğimiz ürünlere bu zamları yansıtamıyoruz. Çünkü biz ürünlerimize kendimiz fiyat veremiyoruz. Vakit geçirmeden bir an önce tarımdaki üretim tamamıyla bitmeden, çiftçinin kullandığı mazot makul sevilere inmeli vergi alınmamalıdır” şeklinde konuştu.

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