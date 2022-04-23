Çiftçilerin isyanı: Fiyat artışı ihracattan değil, maliyet artışından

Çiftçiler tereyağ ve krema ihracatının kısıtlanmasına tepki gösterdi. Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, "En büyük tedarikçi Yeni Zelanda'da yaşanan kuraklık bir fırsat yarattı. Ancak kısıtlama sektöre darbe vurdu. Kısıtlama ekonomi politikasıyla da çelişiyor" dedi.

Yusuf DEMİR

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Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, tereyağ ve krema ihracatına getirilen kısıtlamaya tepki gösterdi. Dünyanın en büyük süt tozu üreticisi konumundaki Yeni Zellanda'da kuraklık nedeniyle meraların yetersiz olması sonucu süt tozu piyasalarında büyük bir arz açığı meydana geldiğini vurgulayan Mutlu, özellikle bazı Avrupa ülkeleriyle Ortadoğu'da çok talep gören süt tozu fiyatlarının bu nedenle dünya genelinde artışa geçtiğini kaydetti.

Başkan Doğru özetle şunları söyledi:

Ülkemizde ise ekonomik şartlar nedeniyle yerli alım gücünün azalması ve pandemi etkisiyle turist sayısının düşmesi, süt ve süt ürünleri tüketimini azalttığından süt fazlası oluşmaya başlamıştı.

Ancak bu dönemde kurların da artışıyla yağsız süt tozu üretilerek ihraç etmek arz fazlasına çözüm oldu.

Çıkan kremanın ise tereyağı yapılarak ihraç edilmesi sonucu paçal edilen fiyat sanayiciyi de memnun ederek, fabrikaların çalışmasına, istihdamın devamına ve ülkeye döviz girişine neden olurken çiğ süt üreticisinin de pazarının devamlılığını sağlıyordu.

“ÜRETİM FAZLASI İHRAÇ EDİLİYORDU”

Ancak artan tereyağ ihracatındaki rakamlar ve süt fazlasını düşünmeden yapılan hesaplamalar ile tereyağ ihracatı kısıtlandı. Halbuki üretim fazlamız ihraç ediliyordu. Şimdi de süt ve kremanın da ihracat kısıtlaması listesine alınması üretici ve sanayicimizi endişelendirmektedir.

Yıllardır süt fazlası olduğu söylenen ülkemizde ilk kez süt tozu ve tereyağ ihracatı imkanı doğmuşken ve bu durum iç piyasa şartlarını bozmadan gerçekleşirken alınan bu karar hayvancılık sektörüne darbe vurabilir.



İç piyasada fiyat artışı varsa bunun sebebi ihracatta değil üretim maliyetlerinde aranmalıdır.

Üretim, ihracat ve istihdam hedefli ekonomi politikaları yapılırken fazla üretim olan süt, tereyağ ve kremaya ihracat kısıtlaması koymak, genel ekonomik poltikalarla çelişmektedir.

Üretici olarak isteğimiz tereyağ, süt ve kremanın ihracat kısıtlama listesinden çıkarılmasıdır.

Gıda fiyatlarındaki artış İhracat kısıtlanarak değil, üretim maliyeti düşürülerek önlenmelidir.

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