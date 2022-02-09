Çiftçinin takibe düşen kredilerine yapılandırma

Takipteki kredi miktarı 2021 Aralık itibarıyla 4,2 milyar TL olan çiftçiler için bir açıklama geldi. Ziraat Bankası, tarımsal kredi borçlusu müşterilerine yapılandırma programı sunma kararı aldığını duyurdu. Uygulama, 31 Mart 2022 tarihine kadar geçerli olacak.

Sozcu.com.tr

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Ziraat Bankası, tarımsal kredi borçlusu müşterilerine yapılandırma programı sunma kararı aldı.

Ziraat Bankası Kredi Risk İzleme ve Tasfiye Genel Müdür Yardımcısı Recep Türk, “Bu imkân ile 30 Kasım 2021’de takip hesaplarında borcu bulunan tarımsal kredili müşterilerin, takipteki tarımsal kredilerine yönelik ödeme kolaylığı sunuluyor” dedi.

Türk, “Takip hesaplarında bulunan tarımsal kredi borcunun tek seferde kapatılması halinde, kredilerin takibe intikal ettiği tarihten sonraki dönem için, temerrüt veya başka herhangi bir ad altında faiz talep edilmeyecektir” diye konuştu.

31 MART’A KADAR SÜRECEK

Recep Türk, açıklamasında “Takipteki tarımsal kredinin tek seferde ödenmesi imkânı bulunmaması halinde cari kredi faiz oranlarından hesaplanacak toplam borç, tarımsal faaliyetine devam eden müşterilerin gelir elde etme dönemlerine uygun şekilde faizsiz olarak 60 aya kadar taksitlendirilebilecektir” ifadelerine yer verdi.

Uygulama 31 Mart 2022 tarihine kadar sürecek.

30 Kasım 2021 tarihinde tarımsal kredilerden kaynaklı takip hesaplarında bakiyesi bulunan müşteriler uygulamadan faydalanabilecek.

TAKİPTEKİ KREDİ MİKTARI 4,2 MİLYAR TL

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, çiftçiler 2022'ye 167.7 milyar liralık borçla girdi. 2021 Ocak'ta 132.1 milyar TL olan toplam nakdi krediler 2021 Aralık'ta 167.7 milyar TL'ye yükseldi.

Ancak bu yalnızca bankalara olan borç… Tarım Kredi Kooperatifleri ve özel sektöre olan borçla birlikte çiftçinin toplam borcu 2022 yılı başı itibarıyla 225 milyar TL'nin üzerinde.

Toplam borçluluk artarken batık kredilerdeki azalış ise dikkat çekiyor. BDDK verilerine göre, 2021 Ocak'ta 4.9 milyar TL olan takipteki krediler, 2021 Aralık'ta 4.2 milyar TL'ye geriledi. Sektör temsilcilerine göre bunun nedeni, çiftçinin borcu borçla kapatması.

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