Çin ekonomisinde 2020’den bu yana ilk

Çin'de imalat ve hizmet sektörleri mart ayında 2020'den bu yana ilk defa birlikte daraldı.

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Çin’de imalat ve hizmet sektörleri, mart ayında Covid-19 salgınının piyasaları etkisine aldığı 2020’den bu yana ilk kez eş zamanlı olarak daraldı.

Ekonomiye istikrar kazandırılması için para veya maliye politikası kanalıyla yeni adımlar atılması gerektiğine işaret edildi.

PMI 49,5’E GERİLEDİ

Çin istatistik kurumu (NBS) resmi imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksinin (PMI) 49.5 seviyesine gerilediğini açıkladı. Endeks Şubat’ta 50.2 seviyesinde açıklanmıştı.

İmalat dışındaki sektörleri ölçen PMI ise martta şubat ayındaki 51.6 seviyesinden 48.4 seviyesine geriledi.

İki endeks en son yetkililerin ülkenin Wuhan kentinde görülen ilk vakalardan sonra Covid-19 salgınının önüne geçmekle uğraştığı Şubat 2020’de eş zamanlı olarak büyümeyi daralmadan ayıran 50 puanın altında kalmıştı. (REUTERS)



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