Çin Merkez Bankası döviz cinsi zorunlu karşılıkları düşürdü

Çin Merkez Bankası, bankaların yabancı para cinsinden rezerv olarak tutması gereken zorunlu karşılık oranlarını yüzde 9'dan yüzde 8'e düşüreceğini açıkladı.

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Çin Merkez Bankası (PBOC), bankaların yabancı para cinsinden rezerv olarak tutması gereken zorunlu karşılık oranlarını (RRR) yüzde 9’dan yüzde 8’e düşüreceğini açıkladı.

Reuters’ın aktardığına göre, kararın 15 Mayıs’ta yürürlüğe girmesi bekleniyor.

23 MADDELİK DESTEK PAKETİ AÇIKLAMIŞTI

Çin Merkez Bankası, 15 Nisan’da bankaların zorunlu karşılık oranlarını 25 baz puan düşürmüştü. Kararla, yaklaşık 530 milyar yuan (82,95 milyar dolar) nakit varlık, kredi verilmek üzere serbest kalacaktı.

Öte yandan banka, yaşanan Covid-19 salgınını kontrol altına almak için uygulanan kapanmalardan zarar gören ekonomiye destek olmak için geçen hafta 23 maddelik destek paketi açıklamıştı.

Buna göre, bankalara pandemi nedeniyle zarar görmüş sektörlere borç vermeleri için gerekli fonlamayı sağlayan ve tekrar borç verme programını da içeren gerekli adımların atılacağı taahhüdünde bulunulmuştu.

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