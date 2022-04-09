Çöpleri artık üniformayla toplayacaklar

Çek çek arabalarıyla çöplerden atık toplayanlara üniforma zorunluluğu geliyor. Çocuklarla başka işte çalışanlar atık toplayamayacak.

Erdoğan SÜZER

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Çöplerden kağıt, plastik ve demir gibi çeşitli atıkları toplayarak geçimlerini sağlamaya çalışanlara üniformalı yasal statü getiriliyor. Üzerinde çalışılan taslak düzenlemeye göre, çöplerden atık toplamak isteyenler bulundukları ildeki Çevre İl Müdürlükleri ile belediyelere başvuru yapacak. Durumları uygun görülenlere belediyeler tarafından çalışma iznini gösteren kimlik belgesi ile üniforma verilecek.

KİMLİK BELGESİ VERİLECEK

Taslak düzenlemeye göre, atık toplama işinde 18 yaşın altındaki çocuklar çalışamayacak. Ayrıca başka bir mesleği ya da işi olan esnaf, işçi, memur da ek iş adı altında çöplerden atık toplayamayacak. Üniforması ve yakaya asılan kimlik belgesi olmadığı halde çöplerden atık toplayanlar zabıta ve polise şikayet edilecek. Türk-İş'in sokaktan atık kağıt toplayan işçilere moral desteği vermek amacıyla gerçekleştirdiği iftar organizasyonunun üçüncüsü Türk Metal Sendikası'nın 5 yıldızlı otelinde gerçekleştirildi. İftara katılan Çevre Bakanı Murat Kurum, atık toplayan insanlara sosyal statü kazandıracak müjdeleri olduğunu açıkladı, ancak ayrıntı vermedi. Sokak Atık Toplayıcıları Derneği (SATDER) Başkanı Recep Karaman ile bakanlık yetkilileri, söz konusu müjdenin üniforma ve kimlik belgesi olduğunu söyledi.

MAAŞ ZAMMI YETMİYOR

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, uzun süredir destek verdikleri sokak atık toplayıcısı emekçilerin yanında olduklarını belirtirken maaş zamlarına da değindi. Atalay, artan fiyat artışları karşısında maaşlara ne kadar zam yapılırsa yapılsın bir anlamı olmadığını söyledi.

Bakan şov yaptı iftar geç açıldı

Türk-İş'in sokaktan atık kağıt toplayan işçilere moral desteği vermek için üç yıldır sessiz sedasız gerçekleştirdiği iftar organizasyonu bu yıl Çevre Bakanı Murat Kurum'un katılmasıyla adeta siyasi şova dönüştü. Bakan Kurum, promter cihazından okuduğu konuşmasını iftar saati geldiği halde bitirmeyince salondaki yaklaşık 400 işçi ile TESK, Memur-Sen ve sivil toplum kuruluşu başkanları orucunu geç açmak zorunda kaldı.