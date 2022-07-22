Daralan beyaz eşyacılar ÖTV’nin kaldırılmasını istiyor

Pandemi döneminde öne çıkan beyaz eşya sektörü yüksek enflasyon, vatandaşın düşen alım gücü ve ekonomik krizin etkisi ile yılın ilk 6 ayında yüzde 8 daraldı. İhracatta ise sadece yüzde 1’lik artış kaydedilebilen sektör, yıl sonunda iç pazarda daralma, ihracatta ise 2021 rakamlarına ulaşılmasını bekliyor.

Sayime BAŞÇI

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Sektörün yeniden hareketlenebilmesi için ÖTV'nin kaldırılmasını isteyen sektör temsilcileri, ödeme gücünü kaybeden tüketici için 9 olan taksit sayısının ise 16-18 bandına çekilmesini talep etti.

ÖDEME GÜCÜ KRİTİK

Sektördeki gelişmeleri dün düzenlenen toplantıda değerlendiren Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) Başkanı Can Dinçer, “Tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılamalarını desteklemek üzere, kredi kartı taksit sayısının artırılması ve ÖTV'nin kaldırılması gibi adımların faydalı olacağına inanıyoruz. Yüksek enflasyon, satın alma gücünün düşmesi gibi problemleri düşünürsek gelecek dönemde yurt içi piyasası ile ilgili tüketicinin aylık ödeyebileceği rakamlar çok kritik. Bu bakımdan kredi taksit sayısının artmasının tüketiciler için faydalı olacağını düşünüyoruz” dedi.

Dolarla alınan hammaddeye karşılık sektörün en önemli ihracat pazarının AB ülkeleri olduğuna dikkat çeken Dinçer, paritedeki son gelişmeleri “Bu bizi zorlayacak bir konu; beyaz eşya sektörünün üzerine ek bir yük daha getiriyor” diye yorumladı.

Satışlar düştü, üretim daraldı

TÜRKBESD verilerine bakıldığında 6 ana ürün grubunda iç satışlar ocak-haziranda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 düşerek 4.3 milyona indi. İç satış ve ihracattaki düşüş yüzde 2 olurken, 17.1 milyon adet yakalandı. Sektörün üretimi ise yüzde 6'lık gerileme ile 17.5 milyondan 16.5 milyona düştü.