Davutoğlu: Ekonomi uçacaktı, mazot fiyatları uçtu
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, iktidarın ekonomik politikalarını eleştirerek, "Ekonomi uçacaktı, mazot fiyatları uçtu! Kur korumalı mevduatla, belli bir kesime katmerli faiz veriyorsunuz. Zamların altında ezilen çiftçiyi neden korumuyorsunuz?" diye sordu.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla iktidarın ekonomik politikalarını eleştirdi.
“ZAMLARIN ALTINDA EZİLEN ÇİFTÇİYİ NEDEN KORUMUYORSUNUZ?”
“Ekonomi uçacaktı, mazot fiyatları uçtu” diyen Davutoğlu, “Kur korumalı mevduatla, belli bir kesime katmerli faiz veriyorsunuz. Zamların altında ezilen çiftçiyi neden korumuyorsunuz? Acilen cefakar çiftçilerimize yönelik enflasyon ve kur koruma garantili ürün fiyat politikası uygulanmalı” ifadelerini kullandı.