Dev fuara sıfır destek

İktidarın, CHP’li belediyelere üvey evlat muamelesi sürüyor. AKP iktidarı Antalya EXPO’ya 1,8 milyar lira kaynak aktarmıştı. ‘Medeniyetler Bahçesi’ temasıyla düzenlenecek Hatay EXPO’ya ise tek kuruş yardım yapılmadı.

Zekeriya ALBAYRAK

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Antalya'da 2016 yılında düzenlenen EXPO Fuarı için dönemin AKP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne milyarlık yardım yapan iktidar, 31 Mart günü açılacak Hatay EXPO için tek bir kuruş vermedi. Hatay'ın CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, bu büyük organizasyonu kendi bütçesi ile yapıyor. İktidar 31 Ekim 2012 tarihinde Antalya EXPO için yasa çıkardı ve faaliyetler için, EXPO 2016 Antalya Ajansı kuruldu. Aksu ilçesinde Hazineye ait 1 milyon 088 bin metrekare arazi EXPO 2016 Antalya faaliyetleri için Ajansa tahsis edildi. Maliye Bakanlığı ile TOBB, Antalya Büyükşehir Belediyesi, İl Özel İdaresi, Türkiye İhracatçılar Meclisi, Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı, İhracatçılar Birliği ve Seyahat Acenteleri Birliği bütçelerinden de EXPO Antalya'ya para aktarıldı.

‘'HATAY'A KÖR KURUŞ YOK''

CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, ‘'Dünyada ekonomik ve kültürel etkisi olan en büyük organizasyon EXPO'dur. Hiçbir kamu kurumundan destek almadan bu dev etkinliği Belediye kendi imkânlarıyla yapıyor. İktidar EXPO 2016 Antalya için oluk oluk para akıttı, Hatay'dan ise bir kör kuruşu esirgedi. İktidar Antalya'ya özel EXPO Sergi Alanı ile havalimanı ve otogar erişimi sağlamak için 20 kilometrelik raylı sistem yaptı. Sponsoru THY ve Turkcell oldu. Turkcell EXPO Hatay'da yok, THY ek sefer dahi koymadı. Hatay EXPO'dan esirgenen kaynak 70 milyon dolar'' dedi.