Dev şirketler Rusya’yı terk ediyor

Dünya devi şirketler Rusya-Ukrayna savaşına karşı devletlerin aldığı yaptırım kararlarına uyarak Rusya’ya yatırımlarını birer birer çekiyor.

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Deniz B. GÖÇMEN

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş sonrası batı ülkelerinin yaptırım kararlarının yanında dev şirketler de Rusya'dan yatırımlarını çekmeye başladı. Enerjiden, otomotive, finanstan teknoloji şirketlerine küresel şirketler hem risk nedeniyle hem de yaptırım amacıyla Rusya'daki projelerini durduruyor.

Ülkeden çıkan ilk şirket İngiliz enerji devi BP oldu. Şirket, 25 milyar dolarlık zararı göze alarak, Rus petrol üreticisi Rosneft'ten yüzde 20 hissesini elden çıkarma kararı aldı. Shell, Gazprom'la 3 milyar dolar değerindeki iki proje ortaklığına son verirken, Norveç'in enerji devi Equinor da Rusya'daki yatırımlarından vazgeçti. ABD'li enerji devi ExxonMobil Rusya'daki operasyonlarını durdururken Fransız Total, ülkeyi yatırım planlarından çıkardı.

DÜNYA MARKALARI

Enerji devlerinin ardından birçok dünya markasından da benzer kararlar peşi sıra geldi. Spor giyim firması Nike, Rusya'ya teslimat yapmayacağını duyurdu, İspanyol moda devi Mango ülkedeki mağazalarını kapattı. Ford, Rusya'daki operasyonlarını sonlandırırken, Volvo, Volkswagen, Harley Davidson'un, BMW, Audi, Rusya pazarına araç sevkiyatlarını askıya aldı. Alman kamyon üreticisi Daimler Truck, Rus ordusuna zırhlı araç da sağlayan Kamaz ile işbirliği dahil olmak üzere, ülkedeki ticari faaliyetlerini askıya aldı.

Yatırımlarını çeken şirketler

Enerji, finans, otomotiv gibi sektörlerden markaların terk ettiği Rusya pazarına ilişkin teknoloji devleri de benzer kararlar aldı.

■ Jaguar Land Rover

■ Toyota

■ Intel

■ Apple

■ Google

■ Microsoft

■ Facebook-Meta

■ Netflix

■ Youtube

Rus vatandaşlarına ödeme engeli

■ Avustralya Varlık Fonu Rusya'da işlem gören şirketlerdeki hisselerini azaltmayı planlarken, İngiliz HSBC, birçok Rus bankasıyla ilişkilerini sona erdirmeye başladı. Ödeme sistemleri Mastercard ve Visa da bazı Rus faaliyetlerini engelledi.