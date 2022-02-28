Dış ticaret açığı ocakta yüzde 234 arttı

Dış ticaret açığı rekor kıran enerji ithalatıyla birlikte ocakta önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 234 artarak 10,3 milyar dolar oldu

Sozcu.com.tr

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye’nin dış ticaret açığı tarihi zirveye yükselen enerji ithalatının etkisiyle yüzde 234 artışla 10,3 milyar dolar oldu.

Türkiye’nin petrol, akaryakıt ve doğalgaz ağırlıklı enerji ithalatı Ocak ayında yüzde 236 artışla 8,8 milyar dolara çıkarak rekor kırdı. Enerji ithalatı bir önceki ay 7,2 milyar dolar olarak gerçekleşmişti.

Uluslararası enerji fiyatları bir yıldır kesintisiz artış gösterirken bu durum Türkiye’nin enerji faturasına da yansıyor. Salgın hastalık döneminin ardından petrol ithalatı tekrar eski seviyelerine yükselirken, Türkiye fiyatların zirve yaptığı geçen yıl rekor miktarda doğalgaz ithal etti.

İTHALATTA BÜYÜK ARTIŞ

Türkiye’nin ihracatı yüzde önceki yıla göre 17 artışla 17,6 milyar dolara çıkarken, ithalat yüzde 54,2 artarak 2,8 milyar dolara yükseldi.

Petrol ve doğalgazın dışında keskin artış gösteren diğer ithalat fasıllarından demir çelik yüzde 62 artışla 2,7 milyar dolara, plastik yüzde 48 artışla 1,7 milyar dolara çıktı. Aluminyum, organik kimyasal, hububat ve pamuk ithalatı da ciddi artış gösterdi.

EN ÇOK İTHALAT RUSYA’DAN

İthalatta Rusya Federasyonu ilk sırayı aldı. Ocak ayında Rusya Federasyonu’ndan yapılan ithalat 4 milyar 637 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 3 milyar 95 milyon dolar ile Çin, 1 milyar 440 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 279 milyon dolar ile ABD, 769 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 40,3’ünü oluşturdu.

Ocak ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya’ya yapılan ihracat 1 milyar 618 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 221 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 25 milyon dolar ile İtalya, 948 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 883 milyon dolar ile Irak takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 32,4’ünü oluşturdu.

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