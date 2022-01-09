Doğalgaz zammına skandal itiraf

Doğalgaza normal zamların dışında şimdi de il farkı zammı geliyor. Enerji Bakanlığı yeni zamlarla vatandaşın gaz tüketimini yüzde 15 kısmak zorunda kalacağını hesapladı.

Erdoğan SÜZER

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Yılın başında yüzde 25 zam yapılan doğalgaza şimdi de il bazında kademeli fiyatlandırma sistemi geliyor. Yeni düzenlemeyle birlikte özellikle kıyı illerinde oturan tüketiciler doğalgazı çok daha pahalı kullanacak. Sistemin tüketiciye etkisini hesaplayan Enerji Bakanlığı, bu illerde fiyat yükseleceği için doğalgaz tüketiminin yüzde 15 azalacağını hesapladı. Bakanlık bu hesabıyla adeta, gaza ilave zam yapılarak halka zorla tasarruf yaptırılacağını, milyonlarca vatandaşın üşümekle geçinememek arasında tercihe zorlanacağını itiraf etmiş oldu. İktidarın, yeni düzenlemeyi AKP'ye oy çıkmayan kıyı illerinde doğalgaza yüklü zamlar yapmak için kullanmasından endişe ediliyor.

ZORUNLU TASARRUF

Enerji Bakanlığı'nın etki analizi raporu, bireysel emeklilik, memur ve memur emeklilerine ek zam yapılması, doğalgazda il bazlı kademeli fiyatlandırma modeline geçilmesi gibi düzenlemeleri içeren torba yasanın görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunuldu. Raporda, kademelendirmeyle birlikte birçok ilde doğalgaza ilave zam yapılacağı açıkça yer almazken, “Ancak yapılacak uygulama ile evsel kullanıcıların doğalgaz tüketiminde tasarrufa yönelecekleri, dolayısıyla konutlarda doğalgaz tüketiminde düşüş yaşanacağı öngörülmektedir.

MALİYETE KATLANIRLAR

Doğalgaz sarfiyatında yüzde 15 düzeyindeki tasarruf neticesinde 2.5 milyar m3'lük düşüş beklenmektedir” denildi. Maddenin gerekçesinde de, yeni sistemle aynı abone grubunda yer alsa bile maliyet bazlı farklı tarifenin yanı sıra fazla tüketim yapanların fazla tüketimin maliyetine katlanacağı belirtildi.

AKP'nin oy alamadığı iller mi?

■ Doğalgazı daha pahalı kullanacak illeri Enerji Bakanlığı'nın görüşleri doğrultusunda BOTAŞ belirleyecek. Zamlı listeye ağırlıklı olarak Adana, Mersin, Antalya, Muğla ve İzmir gibi kıyı kentlerin girmesi bekleniyor. Bu bölgelerin aynı zamanda AKP'nin düşük oy aldığı yerler olduğuna işaret eden CHP Milletvekili Cavit Arı, zamlı tarifenin uygulanacağı illerin seçiminde siyasi tercihlerin de devreye girmesinden endişe ettiklerini söyledi.

Zamlı tarifeye geçmemek için soğukta kalacaklar

Bu sistemde her il için ayrı ayrı doğalgaz tüketim ihtiyacı belirlenecek. Örneğin kışın soğuk geçtiği bir ilde aylık doğalgaz tüketim ihtiyacı 100 birim olurken, daha ılıman Akdeniz'deki bir ilin ihtiyacı 50 birim olacak. Akdeniz'deki ilde yaşayan aile aylık 50 birimden daha fazla doğalgaz tükettiği anda bir üstteki zamlı tarifeye girecek. Dolayısıyla o ailenin aylık gaz faturası örneğin 400 liradan 600 liraya çıkabilecek. 600 lira ödemek istemeyenler limitte kalabilmek için gazı kısıp soğukta oturacak.

“Elektrikteki zam kazığının bir benzeri”

CHP'li Süleyman Girgin, elektrikte 150 kilovatsaatin üzerinde tüketim yapanlara ‘fazla tüketim yaptın' denilerek en yüksek tarife uygulandığını belirterek, “Şimdi de doğalgazda mı aynısını yapacaksınız?” diye sordu. HDP Milletvekili Garo Paylan da elektrikte tasarruf denilerek tüketiciye atılan zam kazığının bir benzerinin doğalgazda yaşanacağını ifade etti.