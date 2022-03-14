Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 14 Mart 2022

Dolar, 14 Mart 2022 Pazartesi günü 14.77 TL'den işlem görüyor. Güne 14.88 TL seviyelerinde başlayan kur, Rusya Ukrayna savaşı gölgesinde geçen haftayı yukarı yönlü seyir ile tamamladı. Bu hafta dolar kuru için Merkez Bankalarının faiz kararları oldukça önemli olacak.

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Piyasaların gündeminde bu hafta da Rusya – Ukrayna savaşı kalmaya devam ediyor. Görüşmelerden tansiyonu azaltacak somut kararlar çıkmaması ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini sürdürüyor olması risk iştahını düşük tutarken gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor.

DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?



DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 14.77 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 1.477 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 14 MART 2022

Ekonomi uzmanlarının 14 Mart 2022 Dolar yorumları: DolarTL geçen hafta yukarı yönlü seyrini sürdürerek haftayı 14.76 seviyesinde sonlandırdı. Bu hafta da kurda bir rahatlama görülmüyor. Rahatlamadan bahsedebilmek için ilk etapta 14.68 seviyesi altında seyirlere ihtiyaç var. 14.68 seviyesi altında seyirler görülmez ve 14.80 direnç seviyesi üzerinde seyirler takip edilirse kurda yükseliş eğiliminin devam etmesi beklenebilir. 14.80 seviyesi üzerindeki seyirlerde 14.97 direnç seviyesi takip edilecek.