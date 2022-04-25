Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 25 Nisan 2022

Dolar, 25 Nisan 2022 Pazartesi günü 14.76 TL'den işlem görüyor. Güne 14.76 TL seviyelerinde başlayan kur, Rusya Ukrayna savaşı ve enflasyonist bakıların gölgesinde uzunca bir süre devam eden yatay seyrini devam ettiriyor. ABD enflasyonunu riski ve FED tarafındaki hızlı enflasyon artışı kaynaklı faiz artırım miktarının daha hızlı olabileceği önemli bir etken olarak en son piyasa 50 baz puan artışı fiyatladığı global piyasalar da görülüyor.

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Cuma günü piyasalar Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarıyla iyiden iyiye hareketlendi. Fed Başkanı Powell Mayıs ayı toplantısında 50 baz puanlık faiz artırımına işaret ederken, piyasada önden yüklemeli faiz patikasına girileceğine yönelik algılar yoğunlaşmış görünüyor. Her toplantıda 50 baz puanlık faiz artırımı konuşulmaya başlandı. Dolayısıyla güçlü dolar temasının gelişmekte olan ülke para birimlerine baskısı daha net hissedilmeye başlandı.

DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 14.76 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 1.476 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 25 NİSAN 2022

Ekonomi uzmanlarının 25 Nisan 2022 Dolar yorumları: Teknik olarak kurda günlük grafikteki yükseliş kanalını takip etmeye devam ediyoruz (aşağıdaki grafikte kırmızı kanal). Söz konusu kanalın alt ve üst çizgilerini göz önünde bulundurduğumuzda, daha önce kısa vadeye ilişkin ön plana çıkardığımız 14,50 – 15,50 bandını bu hafta itibariyle 14,65 – 15,65 olarak revize ediyoruz. Teknik göstergeler kurun 14,65 altına inmediği müddetçe olası geri çekilmelerin sınırlı kalabileceğini, diğer yandan 15,65 seviyesinin aşılması ve günlük grafikteki kanalın yukarı yönlü kırılması durumunda ise yükseliş eğiliminin hız kazanabileceğini işaret ediyor.