Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 30 Mart 2022

Dolar 30 Mart 2022 Çarşamba günü 14.63 TL'den işlem görüyor. Dolar kuru jeopolitik risklerin azalacağı umudu ile geriliyor. Geçen haftadan itibaren 14.80 altına gerilemeyen Dolar, Türkiye’de yapılan Rusya – Ukrayna müzakerelerinden bölgedeki tansiyonu azaltacak kararlar alınması ile 14.53 seviyesine kadar gevşeme gösterdi.

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Dolar kurunda uzun süredir devam eden yatay hareketin sonuna gelindi. Rusya-Ukrayna müzakerelerinde ilerleme kaydedilmesi TL’yi güçlendirdi. Günü 1.57% düşüşle 14.58 seviyesinden tamamladı ve yaklaşık 2 hafta sonra 14.80'nin altına geriledi.

DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 14.63 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 1.463 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 30 MART 2022

Ekonomi uzmanlarının 30 Mart 2022 dolar yorumları: Dolar kuru bir süredir sıkıştığı 14.85/14.75 bölgesinden aşağı kırdı ve 14.52'ye kadar geriledi. Asya seansında hafif bir tepki olsa da şuan için cılız gözüküyor. Bu sert düşüş ile birlikte 13.50 bölgesinden bu yana 8 günlük ortalama ile takip ettiğimiz yükseliş eğilimi bozulmuş durumda. 8 günlük ortalama kırıldı. Bundan sonraki süreçte kısa vadede tekrar 8 günlük ortalama (14.75( üzerine çıkmadığı sürece TRY lehine hareketleri kısa vade için ağırlık kazandığını görmek mümkün olabilir. 14.52'nin altında, 14.30'u izliyor olacağız.