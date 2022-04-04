Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 4 Nisan 2022

Dolar, 4 Nisan 2022 Pazartesi günü 14.71 TL'den işlem görüyor. Dolar kuru geçtiğimiz hafta 14,53 – 14,85 arasında hareket etti. Haftaya 14,83 seviyesinden başlayan kur, küresel risklere dair yaşanan olumlu gelişmelerin etkisi ile haftayı 5 haftalık AO (14,73) altında kapattı.

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Doların Euro karşısında güç kazanması, Dolar/TL'yi yukarı yönde destekliyor. Önceki işlem gününde 14.6862 seviyesinden kapanan Dolar/TL'nin negatif ayrıştığı gözlemlenirken, günlük kazanç %0.01 olarak gerçekleşti. 20 günlük hareketli ortalamasının üzerinde olan kur için RSI göstergesi 60.12 seviyesinde iken momentumu 99.89 seviyesinde.

DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 14.71 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 1.471 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 4 NİSAN 2022

Ekonomi uzmanlarının 4 Nisan 2022 Dolar yorumları: DolarTL 6 hafta sonra haftalık bazda gerileme kaydederek geçen haftayı %1 değer kaybıyla 14.68 seviyesinde sonlandırdı. Kur yeni haftada 14.68 seviyesinde yatay seyrini sürdürüyor. Bugün 22 günlük hareketli ortalama 14.69 seviyesinden geçmekte ve 14.69 seviyesi altında seyirlerin korunması önemli olacak. 14.69 seviyesi altındaki seyirlerde 14.56 ve 14.40 destek seviyeleri takip edilebilir. Görülebilecek geri çekilmelerin sınırlı kalması beklenebilir. Buna karşın, 14.69 seviyesi üzerindeki seyirlerde ise 14.80 ve 15.00 direnç seviyeleri takip edilebilir.