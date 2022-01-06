Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 6 Ocak 2022

Dolar bugün 6 Ocak Perşembe günü 13.68 TL'den işlem görüyor. Dolar, bir önceki günü Türk Lirası karşısında 1.78% değer kazancı ile tamamladı. Dolar, Türk Lirası karşısında orta vadeli yükseliş trendi ve kısa vadeli yükseliş trendi devam ettiriyor.

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Yeni haftaya 13.33 seviyelerinde başlangıç yapan USDTRY paritesi hafta içerisinde dalgalı bir seyir izledi. Haftanın dördüncü işlem gününe 13.59 seviyelerinde başlangıç yapan paritede Pazartesi günü yurtiçinden gelen enflasyon verisi takip edilmiş ve enflasyon yıllık bazda son 19 yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 13.68 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 1.368 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 6 OCAK 2022

Ekonomi uzmanlarının 6 Ocak 2022 dolar yorumları: Dolar/TL tarafında alıcılı bir seyir olduğu görülüyor. Önceki işlem gününde 13.6941 seviyesinden kapanan Dolar/TL'nin negatif ayrıştığı gözlemlenirken, günlük kazanç %0.24 olarak gerçekleşti. 20 günlük hareketli ortalamasının üzerinde olan kur için RSI göstergesi 56.71 seviyesinde iken momentumu 111.13 seviyesinde.

Gün içi aşağı yönlü hareketlerde 13.6880 seviyesi takip edilebilir. Bu seviyenin altına inilmesi durumunda 13.6499, 13.6057 ve 13.5676 destekleri önemli hale gelebilir. Olası yükselişlerde ise 13.7322, 13.7703 ve 13.8145 direnç seviyeleri olarak izlenecektir.