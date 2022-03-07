Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 7 Mart 2022

Dolar, 7 Mart 2022 Pazartesi günü 14.30 TL'den işlem görüyor. Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde yükselişine devam ederek geçiren dolar kuru günü 0.66% yükselişle 14.21 seviyesinden tamamladı. Rusya-Ukrayna savaşı makroekonomik olarak beklentileri bozmuş durumda. Dolar küresel çapta yükselişini sürdürüyor. Tüm bu durumlar TL üzerindeki baskıları artırıyor.

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Dolar kurunda görünüm yeni haftada yukarı yönlü olmaya devam ediyor. Rusya ve Ukrayna arasındaki tansiyonun azalmaması ve her geçen gün Rusya'ya ve Rus şirketlerine daha çok yaptırım kararı alınması gelişmekte olan ülke para birimlerini negatif etkiliyor. Dolar endeksi geçen hafta 96.5 seviyesinden 98.5 seviyesine yükselmesinin ardından bu sabah da 99 seviyesi yakınlarına da yükseldi.

DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 14.30 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 1.430 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 7 MART 2022

Ekonomi uzmanlarının 7 Mart 2022 Dolar yorumları: USDTRY paritesine yönelik kısa vadeli risklerin yukarı yönlü olduğuna işaret ederken, devam eden jeopolitik riskler ve dolar endeksindeki yükseliş eğiliminin de teknik göstergeleri doğrular nitelikte olduğu görülüyor. Kurun 14,00 seviyesi üzerinde işlem görmeye devam etmesi durumunda yukarıda 14,45, 14,85 ve 15 seviyeleri takip edilecek. Olası geri çekilmelerde ise 1,1400, 13,66 ve 50 günlük hareketli ortalamanın geçtiği 13,30 seviyesi destek seviyeleri olarak izlenecek.