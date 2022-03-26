Doların faizinde sert yükseliş beklentisi

Ukrayna savaşı küresel enflasyonu daha da yukarı iterken, ABD'de faizler de yukarı gidiyor. Fed'den 4 Mayıs'ta 50 baz puanlık faiz artışı beklenirken, Citigroup bu yıl 250 baz puan daha faiz artışı gelebileceğini açıkladı. Doların faizinin artışı Türkiye'nin dış borçlanma faizlerini de artırıyor.

Sozcu.com.tr

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Türkiye'de Merkez Bankası yüzde 60'ı aşması beklenen enflasyona rağmen politika faizini yüzde 14'te tutmaya devam ederken, ABD'de giderek daha fazla faiz artışı beklentisi fiyatlanıyor.

16 Mart 2022 tarihindeki toplantıda 25 baz puanlık faiz artışına giden ve 3 yılı aşkın sürenin ardından ilk kez faiz artıran Fed'in, bu yıl 200 baz puan daha faiz artırması swap piyasalarında fiyatlanıyor. Bu da Fed faizinin yıl sonunda yüzde 2,5'e ulaşması anlamına geliyor.

4 MAYIS’TA 50 BAZ PUANLIK ARTIŞ GELİYOR

Fed'in 4 Mayıs'taki toplantısında 50 baz puanlık faiz artışı yapma olasılığı, 25 Mart itibarıyla yüzde 68,3 olasılığıyla fiyatlanıyor.

ABD'de tüketici enflasyonu şubatta yüzde 7,9 ile son 40 yılın zirvesine tırmanırken, Ukrayna savaşı ve yaptırımların etkisiyle bu oranının daha da tırmanması bekleniyor.

Ukrayna savaşının gidişatı ve enerji krizinin çözümü için atılacak adımlar, enflasyondaki görünümü etkileyecek.

CITI: FAİZ SENEYE YÜZDE 3,75'E YÜKSELECEK

ABD'nin önde gelen bankalarından Citigroup ekonomistleri, kalıcı yüksek enflasyonun Fed'i daha agresif davranmaya zorlayarak 2022'de en az 4 kez yarım puanlık artışa neden olabileceğini ve 2023'te gösterge faizinin yüzde 3,75'e yükselebileceğini öngördü.

Citigroup ekonomistleri önümüzdeki dört toplantıda Fed’den 50 baz puan ve ekim ve aralık aylarındaki toplantılarda 25 baz puanlık artış beklediklerini kaydederken, enflasyonun yüzde 5 üzerinde devam etmesi halinde son iki toplantıdan da 50 baz puanlık artışı çıkacağı görüşünde oldukları belirtti.

ABD'nin önde gelen bir diğer bankası Goldman Sachs da 21Mart'taki raporunda, Fed'den mayıs ve haziran toplantılarında 50'şer baz puanlık faiz artışı beklediğini aktardı.

TAHVİL FAİZLERİNDE SERT YÜKSELİŞ

Enflasyonu frenlemek üzere Fed'den faiz artışı beklentileri artarken, tahvil faizlerinde de son dönemde sert artış görülüyor.

ABD'de 2 yıllık tahvil faizi oranı bugün yüzde 2,335'le üç yılın zirvesini gördü. Bu oran geçen sene yüzde 0,129'a kadar gerilemişti.

ABD'de 5 yıllık tahvil faizinde yüzde 2,579, 10 yıllık tahvil faizinde yüzde 2,503, 30 yıllık tahvil faizinde yüzde 2,638 oranı görüldü.

5 yıllık tahvil faizi, en son 2006 yılında 30 yıllık tahvil faizini geçmişti.

KONUT KREDİSİ FAİZLERİNDE SERT ARTIŞ

ABD 30 yıl vadeli ipotekli konut kredisi faizi, 24 Mart'ta yüzde 4,42 ile son üç yılın zirvesine yükseldi. Bu oran, 7 Ocak 2021'de yüzde 2,65 ile tarihi dibi görmüştü.

Fed’den hızlı faiz artışı beklentisi ve yine Fed'in bilanço küçültmeyi ipotekli konut kredilerine dayalı menkul kıymetleri azaltarak yapacak olması, ipotekli konut kredisi faizlerini de son dönemde hızla yukarı çekti.

TÜRKİYE’NİN DIŞ BORÇLANMA MALİYETİ ARTIYOR

ABD’de faizlerin yukarı gitmesi ve Batı ekonomilerinde yavaşlama görülmesi, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin hem dış borçlanma maliyetlerini hem de ihracatını olumsuz etkileyebilir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, geçen hafta yüzde 8,625 faizle 5 yıl vadeli olarak 2 milyar dolarlık borçlanmaya gitmişti. Bu faiz oranı, 5 yıllık vadede Şubat 2003 sonrasındaki en yüksek faiz olarak kayıtlara geçti.

Türkiye dolar cinsi borçlanmasında, kabaca, aynı vadedeki ABD Hazine tahvili faizinin üzerine ülke risk primini (CDS) ekleyerek borçlanıyor. Geçen haftaki borçlanmada ABD faizine 645 baz puan eklenmişti.

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