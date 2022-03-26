Edirne’de yine alışveriş izdihamı: Her şeyi aldılar

Alışveriş yapmak için sabahın erken saatlerinde Edirne'ye akın eden Bulgaristan ve Yunanistan vatandaşları, aldıklarını taşımakta güçlük çekti. Edirne esnafı, "Akın vardı, her şeyi aldılar" diye konuştu.

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Edirne’ye son aylarda gelen Bulgar ve Yunan turistlerin sayısı her geçen gün artıyor. Komşu ülke vatandaşlarının alışveriş için büyük ilgi gösterdiği Edirne, ‘turistlerin alışveriş cenneti’ haline geldi.

Alışveriş yapmak için sabahın erken saatlerinde Edirne’ye akın eden Bulgaristan ve Yunanistan vatandaşları, aldıklarını taşımakta güçlük çekti.

Edirne’de kurulan Ulus Pazarına akın eden Bulgar ve Yunan turistler, giyim ihtiyaçlarının çoğunu buradan karşıladı.

Pazarda adım atılacak yer kalmazken, şehrin hemen hemen her noktasına park edilen Bulgar ve Yunan plakalı araçlar adeta şehri istila etti. Turistler, buldukları her yere aracını park etti. Nehir kenarları ve oyun bahçeleri adeta otoparka döndü.

‘AKIN VARDI, OTOPARKLAR DOLDU TAŞTI’

Edirne esnafından Salim Mızrak, gelen turistlerin her şey aldığını söyledi.

Özellikle Yunanlıların çok daha fazla alışveriş yaptığını belirten Mızrak, esnafın mutlu olduğunu ifade etti.

Bir başka esnaf Selami Şahin de pazarda alışveriş izdihamı yaşandığını söyleyerek, “Akın vardı. Bugün çok güzel alışveriş yaptılar. Otoparklar doldu taştı. Bugün çok ayrı bir gündü buldukları her şeyi aldılar” dedi.

Bulgaristanlı turistler de, Edirne’de fiyatların Bulgaristan’a göre çok daha ucuz olduğunu belirterek, “Bulgaristan çok pahalı. Edirne’ye gelip 3 bin liralık alışveriş yapıyoruz. Her şeyi buradan alıyoruz” dedi. (İHA)

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