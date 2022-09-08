Ek bütçe de iki ayda patladı

İki ay önce çıkarılan 2.8 trilyon liralık ek bütçenin tutmayacağı resmen ilan edildi. İktidar TBMM’den yetki almadan 302 milyar TL daha harcamak istiyor.

Erdoğan SÜZER

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Sene başında hazırladığı 2022 yılı bütçesi daha yılın ortasında tükenen iktidarın 2 ay önce çıkardığı ek bütçesi de patladı. Temmuz başında 1.7 trilyondan 2.8 trilyon liraya çıkarılan 2022 bütçesinin sessiz sedasız 3.1 trilyona yükseltildiği ortaya çıktı. Orta Vadeli Program'da (OVP) yer alan resmi verilere göre iktidar, TBMM'den geçen bütçe ve ek bütçe ödeneklerinin dışında yıl sonuna kadar en az 302 milyar lira daha harcayacak. Enflasyon ve kurlardaki yükselişin devam etmesi halinde harcamaların daha da artacağı, yıl bitmeden TBMM'ye ikinci bir ek bütçe yasa teklifinin daha getirilebileceği ifade ediliyor.

3.1 TRİLYON LİRA

Halkın belini büken ekonomik kriz devletin dengesini de bozunca iktidarın sene başında çıkardığı, 1 trilyon 751 milyar liralık bütçe yetersiz kaldı. AKP iktidarı 1 trilyon 80 milyar liralık ek bütçeyi TBMM'den geçirerek harcama yetkisini 2 trilyon 831 milyar liraya yükseltti. Adeta ikinci bir bütçe eklenerek devasa boyutlara çıkarılan ödeneklerin yıl sonuna kadar yeteceği iddia edilmişti. Ancak iktidarın harcamaları karşısında bu kaynağın da yetersiz kalacağı OVP'nin yayımlanmasıyla ortaya çıktı. İktidar, OVP'de yer alan 2022 yıl sonu bütçe gerçekleşme tahminine 2.8 trilyon yerine 3 trilyon 134 milyar lira yazdı. İktidar böylece daha iki ay önce yasalaştırdığı ek bütçe hedeflerini de tutturamayacağını resmen ilan etmiş oldu.

Borç alıp harcayacak

İktidar ek bütçeyi savunurken fiyatlardaki artışın vergi gelirlerini artırdığını, bu sayede ek bütçenin ilave borçlanmaya yol açmayacağını açıklamıştı. Bütçeye ek gelir kadar ek harcama yazıldığı için 278.3 milyar liralık bütçe açığı kağıt üstünde aynen korundu. Ancak OVP'de yer alan resmi veriler, 278 milyarlık normal bütçe açığı dışında 183 milyarlık ilave bütçe açığının daha oluşacağını ortaya koydu. Toplamda 461 milyarı aşacak açığı finanse edebilmek içinse Hazine ilave borçlanma yapmak zorunda kalacak.