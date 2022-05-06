Ekonomi anketinde sonuç: Seçmen, hükümetin ekonomiyi düzelteceğine inanmıyor

MetroPOLL Araştırma'nın ekonomi anketinde seçmenin yüzde 66'sı "Hükümetin ekonomiyi düzelteceğine inanmıyorum" dedi. Bu oranın AKP ve MHP'liler arasında yüzde 20'den fazla olması dikkat çekti.

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MetroPOLL Araştırma’nın kurucusu ve yöneticisi Özer Sencar, Türkiye'nin Nabzı Nisan 2022 araştırmasından sonuçlar paylaştı.

SEÇMENİN BÜYÜK BİR KISMI, HÜKÜMETE EKONOMİ KONUSUNDA GÜVENMİYOR

Söz konusu araştırmanın “Hükümet ekonomiyi düzeltebilir mi?” başlıklı anketinde, seçmenlerin 3'te 2'sinin seçime kadar hükümetin ekonomiyi düzeltebileceğini düşünmediği sonucu çıktı. AKP ve MHP'li seçmenlerin de kayda değer bir kısmının hükümete ekonomi konusunda güvenmediği sonucuna varıldı.

“Hükümetin seçime kadar ekonomiyi düzeltebileceğini düşünüyor musunuz?” sorusunun sorulduğu ankette “Evet düşünüyorum” diyenlerin oranı yüzde 31, “Hayır düşünmüyorum” diyenlerin oranıysa yüzde 66,2 oldu.

AKP'lilerin yüzde 21,5'i, MHP'lilerin ise yüzde 28,2'si, “Hükümetin ekonomiyi düzeltebileceğine inanmıyorum” dedi.

Diğer siyasi partiler ve kararsızların da büyük bölümünün “Hükümetin ekonomiyi düzeltebileceğine inanmıyorum” demesi dikkat çekti.

“SORUNLARI ERDOĞAN ÇÖZEBİLİR Mİ” SORUSUNA YANIT “HAYIR”

Türkiye'nin Nabzı Nisan 2022 araştırmasından “Ekonomik sorunları Erdoğan'ın çözebileceğini düşünüyor musunuz” sorusuna seçmenlerin yüzde 59’u “Hayır” yanıtı verdi.

“MUHALEFET ÇÖZEBİLİR Mİ?”

Aynı araştırmada seçmene “Ekonomik sorunları muhalefet partilerinin çözebileceğine inanıyor musunuz?” sorusu da soruldu. Buna göre seçmenin yüzde 42’si ekonomik sorunları muhalefet partilerinin çözebileceğini düşünüyor. Bu oran CHP tabanında %78, İYİ Parti tabanında %69 ve HDP tabanında %64 oranında. Muhalefet partilerinin ekonomiyi çözebileceğine dair inanç AKP ve MHP’de %11-17 bandında.

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