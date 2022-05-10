Ekonomik kriz DSİ’yi de vurdu: Milyonluk proje yarım kaldı

Elazığ'ın taşkın sularını Keban Baraj gölüne aktaran Şorşor deresinin ıslahı için AKP’li Elazığ Belediyesi ve DSİ tarafından yürütülen 2. Etap çalışmalarında faaliyet durdu. Yüklenici firma, hak edişini 2 yıldır alamadığı gerekçesiyle sözleşmeyi fesih etti ve işi bıraktı.

Evren DEMİRDAŞ

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Elazığ’ın yağmur ve taşkın sularını Keban Baraj gölüne aktaran Şorşor deresinin ıslahı için AKP'li Elazığ Belediyesi ve DSİ tarafından yürütülen 2. Etap çalışmalarında faaliyet durdu.

Yüklenici firmanın, hak edişini 2 yıldır alamadığı gerekçesiyle sözleşmeyi fesih ettiği ve işi bıraktığı öğrenildi.

Şorşor Deresi ıslah projesinin ödenek yetersizliği nedeniyle durdurulması sonrasında mahalle muhtarları AKP’li vekillere tepki gösterdi.

Muhtarlar, “Bu yeni bir seçim vaadi olmasın. 2023’te seçim var. Şorşor Deresi seçim vaadi lanse edilmesin. Seçim gelmeden halledilmesini, en azından mevcut ihalenin devam ettirilmesini istiyoruz” dedi.

YAKLAŞIK 30 MİLYON LİRALIK MALİYETİ VAR

Elazığ’da yağmur sonrasında yaşanan sel ve taşkınların önleyebilmek amacıyla 2016’da başlanan Şorşor deresi ıslah projesi, kollettör hattı yapım çalışmaları ile Şorşor deresinin Mollaköy, Akçakiraz beldeleri ve merkez mahalleleri kapsayan 8 bin 500 metre uzunluğundaki açık kanal çalışmalarının birinci etabı tamamlanmıştı.

AKP’li Elazığ Belediyesi ve Devlet Su İşleri tarafından hayata geçirilecek yaklaşık maliyeti 30 milyon olan Şorşor Deresi Islah Projesi 2. Etabı Açık Kanal Yapım ihalesi 20 Ocak 2021 yılında ihalesi yapılmış ve çalışmalara başlanılmıştı.

Ancak yüklenici firma 2 yıldır hak edişi olan 1 buçuk milyon alacağının verilmemesi üzerine bir hafta önce ihaleyi fesih ederek işi bıraktığı öğrenildi.

EKONOMİK ŞARTLARDAN DOLAYI İHALEYİ FESİH KARARI

Şorşor Deresi Islah Projesinin durdurulması sonrasında muhtarlar duruma tepki göstermek için basın açıklaması yaptı.

Muhtarlar adına konuşan Elazığ Muhtarlar Federasyonu Başkanı ve Gümüşkavak Mahalle Muhtarı Ahmet Gül, mevcut ihalenin devam etmesini istediklerini söyledi.

“İhaleyi alan firma ihaleye feshi yönünde başvuruda bulunmuş. Dolayısıyla ihalesi büyük ihtimal iptal edilecek” diyen Gül, “2015’te Gümüşkavak etabını bitirdikleri zaman, biz Kızılay Mahalesi, Aksaray Mahallesi, Hicret Mahallerini bir bütün olarak yapacağını düşünüyorduk. Fakat o dönem Gümüşkavak Mahallesi sınırları içerisinde olan kısım yapıldı ve bitirildi” dedi.

“Aksaray, Hicret ve Kızılay Mahallesi’nde ki alanların ihalesini ikinci etapta yapılacaklarını söylediler. Bekledik ama ihale bit türlü yapılmadı” diyen Gül, “Gerek Aksaray Mahallesi muhtarı gerek bizler defalarca yetkililere üst makamlara ilettik. İhalesi yapıldı, ihaleden sonra yüklenici firma ekonomik şartlardan dolayı ihaleyi fesih kararı aldı” diye konuştu.

AKP’Lİ VEKİLLERE: YENİ BİR SEÇİM VAADİ OLMASIN

Yetkilerden sorunun giderilmesini isteyen Muhtar Gül, “Şorşor Deresi’nin sağlıksız olduğu yönünde daha önce konuşan arkadaşlar gerekeni söylediler. Yakın zamanda yaşadığımız bir sel felaketi vardı. İnsanların bahçeleri toprak kaymasından dolayı ağaçları, evleri bahçeleri Şorşor Deresi’nden dolayı zarar gördü” dedi.

“İnsanlar burada tarımsal faaliyetler görüyor. Tarımın en sıkıntılı olduğu dönemde tarıma da zarar veriyor” diyen Gül, “Bir an önce çözülmesini Aksaray, Hicret ve Kızılay mahallesi Gümüşkavak Etabına kadar yolların açılmasını, buraların yaşanılabilen bir yer haline getirilmesini yetkililerimizden istiyoruz” diye konuştu.

“Bu yeni bir seçim vaadi olmasın” diyen Gül, şöyle devam etti:

“2023’te seçim var. Şorşor Deresi seçim vaadi lanse edilmesin. Seçim gelmeden halledilmesini, en azından mevcut ihalenin devam ettirilmesini istiyoruz. Şantiyesini bile kurmuştu, yeni bir ihale uzun süre alacak. Yeni bir ihalenin yapılmamasını, ek ödenek gerekiyorsa bakanlıktan ek ödenek çıkarılarak yüklenici firmanın devam etmesini istiyoruz.”

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