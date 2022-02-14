Elektrik fiyatlarında acil ve adil düzenleme talebi

Elektrik faturaları nedeniyle katlanarak artan şikâyetleri değerlendiren Tüketiciyi Destekleme Derneği (TÜKDES) Genel Başkanı Süleyman Bakal, "Toplumun tüm kesimleri elektrik fiyatları konusunda acil ve adil düzenleme beklemektedir" dedi.

Kemal ATLAN

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Tüketiciyi Destekleme Derneği (TÜKDES) Genel Başkanı Süleyman Bakal, artan elektrik faturaları nedeniyle kendilerine ulaşan şikâyetleri değerlendirdi.

elektrik zamlarının herkesi çarptığını söyleyen Bakal, halkın fiyatlarda düzenleme talep ettiğini bildirdi.

‘ADİL SEVİYEYE ÇEKİLMELİ’

Elektrik fiyatlarına yapılan yüksek ve kademeli zamların toplumun tüm katmanlarında infiale yol açtığını ifade eden Bakal, “İnfial yaratan faturalar her geçen gün artıyor. Tüketicilerin itirazı kartopu gibi büyümektedir” dedi.

“Birinci kademenin 01 Şubat 2022’den itibaren 7kWh/gün olarak belirlenmesi tüketicilerin elektrik faturalarında önemli oranda bir düşüş sağlamamaktadır” diyen Bakal, “Toplumun tüm kesimlerinden yükselen itirazlar hükümet nezdinde yankı buldu. Hükümet adına açıklama yapan yetkililer elektrik fiyatları üzerinde çalıştıklarını, teklifleri değerlendirdiklerini ifade ettiler. Umudumuz elektrik fiyatlarını adil seviyeye çekecek çalışmanın ivedilikle sonuçlanması yönündedir” diye konuştu.

‘DAĞITIM ŞİRKETLERİ ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMALI’

Tüketicilerin, elektrik fiyatlarını adil seviyeye çekecek çalışmanın ivedilikle sonuçlanmasını ve alınan kararların kamu vicdanını yaralamamasını beklediğini vurgulayan Bakal, elektrik fiyatlarını makul seviyeye çekmek için yapılması gerekenler hakkında da açıklamalarda bulundu. Bakal taleplerini şöyle sıraladı:

• Salgının, enerji fiyatlarının ve sürdürülebilirliğin yükü adil şekilde dağıtılmalı, gelir dağılımındaki adaletsizlik derinleştirilmemeli.

• Dağıtım şirketlerinin kâr oranları yeniden değerlendirilmeli, salgın sürecinde elektrik dağıtım şirketlerinin de taşın altına elini koyması sağlanmalı.

• Elektrik fiyatları düzenlenirken; elektriğin tüketiciler için temel ihtiyaç olduğu sürekli masada bulundurulmalı.

• Elektrik fiyatlarında genel bir indirim yapılmalı.

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