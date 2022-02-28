Elektrik indirimi indirim olacak mı, ne zaman olacak?

Elektrik faturasına gelen yüksek zamlar sonrasında vatandaşlar indirimi beklemeye başladı. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında bugün toplanacak Kabine’nin gündemi arasında elektrik faturalarına indirim olarak yansıyacak yeni tarife düzenlemesi de yer alıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez geçtiğimiz günlerde, "Esnaf için indirimli tarifede yüzde 25 gibi indirim söz konusu olacak. Tüm değişiklikleri 1 Mart'a kadar tamamlamayı amaçlıyoruz" açıklamasında bulunmuştu.

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2022 yılına zamlarla giren vatandaşları en etkileyenin başında elektrik zammı geliyor. Elektrik indiriminde, ilk önce 150 kilovat olan tüketim 210’a çıkarılmıştı. 1 Mart'tan itibaren elektrik faturalarına indirim olarak yansıyacak yeni tarife düzenlemesi olacak.

ELEKTRİK İNDİRİMİ OLACAK MI?

Bugün toplanacak Kabine'de elektrik faturalarına indirim olarak yansıyacak yeni tarife düzenlemesi görüşülecek.

Kabine'nin konusu, 1 Mart'tan itibaren elektrik faturalarına indirim olarak yansıyacak yeni tarife düzenlemesi olacak.

Son kabine toplantısında 150 kilovatsaatlik indirimli tarife limiti 210 kilovatsaate çıkarılırken, 210 kilovatsaatin üstündeki birim fiyatlara yapılacak yeni düzenlemenin bugün açıklanması bekleniyor.

‘1 MART’A KADAR TAMAMLAMAYI AMAÇLIYORUZ’

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektrik tarifelerine ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Bir televizyon programında konuşan Dönmez, “Ticarethane grubunda yer alan esnaf ve zanaatkarlar için de konuttakine benzer bir indirimli tarife üzerinde çalışmaya başladık. Bu konuda çalışma sürüyor. Esnafın fatura tutarından belli bir kademede muhtemelen yüzde 25 indirim olacak” dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Asıl üzerinde çalıştığımız, belki 210 kilovatsaate kadar olan dilimde. Acaba bir başka imkân olabilir mi fiyatlar açısından vatandaşın lehine, ona çalışacağız” dedi.

Çalışmaların ne zaman sonuçlanacağına ilişkin de tarih veren Dönmez, “Hem ticarethane hem de konutlarda yeni tarife için amacımız çalışmayı 1 Mart’a kadar bitirmek” diye konuştu.

Öte yandan Dönmez, Isparta’daki elektrik kesintisine ilişkin de “Gerekli uyarılarımızı yaptık. Yerinde bazı tespitlerimiz var. TEDAŞ bir inceleme başlattı” ifadelerine yer verdi.