Elektrikte ilk indirim sinyali şirketlere geldi

Elektrik faturaları karşısında çaresiz kalan geniş halk kitleleri ile dükkan açmakta zorlanan küçük esnaf elektrik fiyatlarında indirim beklerken, indirimde ilk sinyal büyük şirket ve ticarethaneler için geldi.

Erdoğan SÜZER

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) büyük miktarda elektrik kullanan sanayi ve ticarethanelerin 2021-2025 yılarını kapsayan 4'üncü tarife uygulama dönemi sonuna kadar ihtiyaçları olan elektriğin, en az yüzde 50 olmak üzere yüzde 90'ına kadarlık kısmını devlete ait Elektrik Üretim A.Ş'den (EÜAŞ) temin edilmesi yönünde karar aldı.

VATANDAŞI KAPSAMIYOR

Yeni EPDK kararı vatandaşın kullandığı elektriği kapsamıyor. Bu karara göre, yılda 3 milyon kilovat saate kadar elektrik enerjisi kullanan sanayi kuruluşlarıyla ticarethaneler 2025 yılı sonuna kadar ihtiyaçları olan elektriğin büyük kısmını özel şirketler yerine EÜAŞ'tan satın alabilecekler. Böylece bu şirketler daha pahalı olan rüzgar ve güneş gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üreten şirketlerden elektrik alma zorunluluğundan kısmen de olsa kurtulmuş oldular.

Sanayide maliyetler düşecek

■ Düzenlemeyi değerlendiren Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Yönetim Kurulu Üyesi Olgun Sakarya, yeni düzenleme sayesinde başta fabrikalar olmak üzere büyük sanayi kuruluşları ile AVM ve benzeri büyük ticari kuruluşların daha uygun şartlarda elektrik kullanma imkanına kavuştuğunu söyledi.